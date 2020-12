Joka kymmenes mies maksuhäiriöinen – velkaneuvonnassa uusi asiakasryhmä: "Juuri sellaiset ihmiset, jotka ovat pärjänneet oman taloutensa kanssa"

Joka kymmenes mies maksuhäiriöinen

– Juuri sellaiset ihmiset, jotka ovat pärjänneet oman taloutensa kanssa, kun tulovirta on ollut kohtalainen ja tasainen. Sitten kun se on ehtynyt, niin tulee ongelmia. Siinä porukassa on onneksi se hyvä puoli, että sieltä otetaan yhteyttä varhaisemmassa vaiheessa ennen kuin ollaan korvia myöten ongelmissa, kertoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Velkojat olleet pitkämielisiä maksuajoissa

– Ne joilla työt jatkuvat normaalisti ja palkka virtaa normaalisti, niin kulutusmahdollisuudet ovat vähäisemmät. Ei voi säästää esimerkiksi matkusteluun, joka on ollut tyypillinen sellainen kohde mihin on säästetty. Nyt ne rahat ovat jääneet säästöön. Niitä joilla tulovirta on katkennut tai selkeästi uhattuna, niin he ovat hankalammassa tilanteessa, Juha A. Pantzar sanoo.