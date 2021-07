Suomalaiset ovat hullaantuneet säästämisestä – perinteinen tapa on edelleen suosituin

– Säästäminen on kasvanut kaikissa tuotteissa. Perinteinen pankkitilisäästäminen on edelleen suosituin tapa, mutta myös rahastot ovat olleet kasvussa ja rahastopääoman puolella on tavoiteltu kaikkien aikojen ennätyksiä, Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kertoi Uutisaamun haastattelussa.

– Esimerkiksi asuntomarkkinoilla näkyy selvästi, miten korona vaikuttaa näiden säästöjen kautta. Ihmisille on myös kertynyt uusia asumistarpeita, ja kun on säästöjä, voidaan lähteä markkinoille etsimään uudenlaista asuntoa.

Katso pääkuvan video: Tällainen on suomalainen säästäjä.

Asiantuntijat eivät ole huolissaan asuntolainojen korkeasta kysynnästä

– Meillä on ollut asuntomarkkinoilla jo hyvin pitkään kahtiajakautunut tilanne. On kasvukeskukset, joissa kaupankäynti on vilkasta ja asuntojen hinnat ovat nousussa, sitten suuressa osassa maassa markkinatilanne on melkein jäässä, Mattila kuvaili.