Miksi koronavirus tappaa selvästi enemmän miehiä kuin naisia? – Vastaus voi löytyä terveyshistoriasta: "Diabeetikoilla on pahimmassa tapauksessa 8-kertainen riski kuolla"

Espanja on yksi Euroopan suurimmista koronaviruskärsijöistä. Maassa on varmistettu lähes 60 000 koronatapausta ja kuolleita on yli 4300. Tuoreen tutkimuksen mukaan yleisimmin koronavirukseen ovat kuolleet yli 80-vuotiaat miehet, joilla on terveyshistoriassaan erityisesti sydän- ja verisuonisairauksia.