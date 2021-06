Kahvipaketin hinta on noussut ja maailmalla kohistaan laajoista toimitusvaikeuksista – näistä syistä tietyistä tavaroista on nyt pulaa

Eikä kyse ole pelkästään tuntumasta, vaan USA:ssa kuluttajahintaindeksi on viimeisen vuoden aikana noussut 5 prosenttia . Vastaavaa loikkaa ei ole nähty sitten vuoden 2008.

Syitä hintojen kohoamiseen on useita. Yksi merkittävä tekijä on koronan hiipuminen osassa maailmaa, mikä on samalla myös elvyttänyt kulutusta eritoten Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.