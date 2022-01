Korona vei Eijan teho-osastolle ja tauti jäi sen jälkeen päälle – long covid vaikeuttaa yhä hengittämistä: "Väsymys on jopa pahentunut"

– Ehdin miettiä, että minulla on ollut hyvä elämä, ja että lapseni varmasti pärjäävät elämässään. Kun havahduin huoneessa, lähdettiin minua viemään Jorviin sairaalaan.

Töihin takaisin puolen vuoden päästä

– Edelleen hengittäminen on raskasta ja väsymys on jopa pahentunut.

Eija Ahonlinna kertoo sairastumisestaan laajemmin Viiden jälkeen -ohjelmassa tänään torstaina kello 17.30 MTV3-kanavalla. Asiantuntija vastaa studiossa mm. siihen kysymykseen, voiko kaksi kertaa rokotettu sairastua pitkäkestoiseen koronaan.

– Viestini on, että long covidista voi toipua. Sairauteen annetaan oireenmukaista hoitoa. Eli jos on sydämentykystä, saa lääkettä siihen. Monilla on ahdistusta ja masennusta pelottavan tilanteen takia, joten hoidoksi tarjotaan usein myös psykologista tukea. Universaalia pilleriä, jolla long covidin oireita hoidettaisiin, ei ole kuitenkaan olemassa, Sulg sanoo.