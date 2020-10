THL: Suomessa on todettu 296 uutta koronatartuntaa

Keskiviikkona kerrottiin, että Suomessa on sairaalahoidossa 31 koronapotilasta ja heistä 5 oli tehohoidossa.

Koronaan liittyviä kuolemia Suomessa on todettu 346. Heistä 48 prosenttia on miehiä ja 52 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.