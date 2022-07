Korona ei ole ohi: Suomessa koronaan kuolee yhä jopa 10 ihmistä päivässä

Koronapotilaiden määrä sairaaloissa on lähtenyt nousuun. Eniten on noussut erikoissairaanhoidon potilaiden määrä.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sanoo, että koronaa on nyt runsaasti liikkeellä ja se myös tappaa päivittäin kymmenen ihmistä Suomessa. Suurin osa heistä on yli 70-vuotiaita, joilla ei ole rokotteita tai rokotesuoja on vajaa.

– Rokotussuojan ylläpito on ainoa tapa estää vakavia tauteja ja kuolemia. Suomessa neljännen rokotuksen kattavuus on hyvin alhainen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Lehtonen sanoo.

Suomessa neljänteen koronarokotukseen oikeutettuja ovat yli 70-vuotiaat, joiden terveys ja toimintakyky on heikentynyt. Yli 70-vuotiaista vain pienellä ryhmällä on neljäs tehosterokotus.

Koronaan kuolee keskimäärin 10 ihmistä päivässä

Myös positiivisten testitulosten määrä kasvaa

– Tässä on kaksi tekijää, joista toinen on omikron BA5-variantin yleistyminen, koska se on hyvin leviävää. Toinen on se, että valtaosalla väestössä rokotukset eivät enää anna suojaa, koska kolmannesta rokotteesta on niin pitkä aika.