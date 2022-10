Koronatapausten määrä nousussa ja influenssakaudesta odotetaan ankaraa – erityisenä uhkana tuplasairastuminen: "Rokotteet kannattaa ottaa"

– Omikronin aiheuttamia tautitapauksia on taas vähän enemmän kuin kuukausi pari sitten ja varmasti epidemiatilanteen aaltoilua tullaan näkemään. Erityisesti perusterveydenhuollon vuodeosastoilla on ollut joitakin laitosepidemioita, jotka ovat kuormittaneet paikallisesti aika paljonkin terveydenhuoltoa, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen torstaina järjestetyssä koronainfossa.

Koronapotilaiden määrä kasvussa

All Over Press

All Over Press

"Maskia voi käyttää ruuhkissa"

Koronalääkkeitä annetaan riskiryhmille

Koronalääkkeitä on nyt käytettävissä, mutta niitä on tarkoitus antaa lähinnä riskiryhmille.

– Infektiolääkärit ja sairaanhoitopiirit ovat laatineet listoja potilasryhmistä, joilla on vakavia perussairauksia tai immuunipuutoksia. Heille tätä lääkitystä on suunniteltu, mutta tämä on aina tapauskohtainen harkinta. Täytyy tarkkaan pohtia lääkkeen hyödyt ja haitat.

– Nämä tiedot ovat omikronia edeltävältä ajalta ja voi olla, että omikronin osalta pitkäaikainen oireilu on harvinaisempaa. Hyvä uutinen on, että rokottaminen puolittaa riskin pitkäaikaiseen oireiluun. Toinen hyvä uutinen on, että lapsilla tällainen oireilu on hyvin harvinaista, huomauttaa Puumalainen.