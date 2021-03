Korona pelottaa: Lääkäriaikoja perutaan ja siirretään – "On edelleen myös niitä, jotka eivät halua mennä testiin"

Lääkäriin on siis jätetty menemättä jo ennen koronakauhua.

– Lääkärin välttelyn taustalla on usein pelko: pelätään esimerkiksi epämiellyttäviä tai kivuliaita tutkimuksia tai sitä, että vaiva paljastuukin syöväksi. Lääkärille hakeutumista estää helposti myös se, jos oireet nolostuttavat tai hävettävät, Kati Myllymäki sanoo.

Myllymäen mukaan lääkäriin menemistä on koronatilanteen takia pitkittänyt myös moni sellainen ihminen, joka ei ole ennen lääkärikäyntejä vältellyt: aikojen peruminen ja siirtäminen on lisääntynyt. Myllymäen mukaan osa suomalaisista pelkää, että saattaa altistua lääkärikäynnillään koronavirukselle joko toisten potilaiden tai henkilökunnan kautta.

– Vaikka koronatestaukseen on kesän jälkeen kannustettu voimakkaasti, on edelleen myös niitä, jotka eivät halua mennä testiin hengitystieoireista huolimatta. Ehkä he kokevat testiin hakeutumisen hankalaksi, eivät halua käyttää julkisia kulkuvälineitä, pelkäävät näytteenottoa tai haluavat välttää mahdollisen karanteenin.