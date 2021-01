Ihminen voi stressata itsensä kipeäksi – jo pienet tuntemukset kehossa saattavat herättää koronan pelkoa: "Puhutaan terveydenhuollon suurkuluttajista"

– Ennen korona-aikaa monella oli flunssaan melko väljä suhtautuminen. Ihmiset liikkuivat normaalisti myös puolikuntoisina ja erilaisten oireiden kanssa murehtimatta sen enempää muiden tartuttamista tai edes sitä, mistä oireissa on kyse. Asennoitumisessa on tapahtunut melkoinen muutos, Martin toteaa.

Psykologi ja psykoterapeutti Henna Penttinen muistuttaa, että koronatilanteeseen liittyvä lievä huolestuneisuus ja varovaisuus on luonnollista ja kertoo siitä, että ihminen kokee vastuuta omasta ja muiden terveydestä. Jos tällaisia ajatuksia kuitenkin on jatkuvasti, huolestuminen on voinut muuttua ahdistukseksi.