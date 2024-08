Startup-yrityksiä kaatuu nyt maailmalla paljon – tämä on jo yli 30 000 ihmistä työllistävän alan tilanne Suomessa

Yrityksen onni on ollut se, että sillä on kärsivällisiä rahoittajia.

– Ne sijoittajat ja rahoituslähteet, jotka meillä on mukana, eivät ole nopeiden voittojen perässä. Kun on rahoitusinstrumentti saatu, sillä voidaan mennä pitkän aikaa ja tehdä pitkäjänteistä työtä. Siinä me ollaan onnistuttu aika hyvin. Viime perjantaina oli hieno merkkipaalu, kun saatiin satelliitti taivaalle, Kuva Spacen toimitusjohtaja Jarkko Antila toteaa.

Moni rahoitusvaikeuksissa

– Hiljattain on julkaistu tilastoja, joissa globaalisti on havaittu, että on tapahtunut paljon startup-yritysten konkursseja. Suomessa ei kuitenkaan ole havaittavissa konkurssi-aaltoa. Muutama yritys on mennyt konkurssiin, mutta se kuuluu asiaan, kertoo Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.