Moni yritys on pulassa kalliin energian kanssa, mutta irtisanomisia kavahdetaan – elinkeinoministeri Lintilä pohtii alv-palautusta

Hintojen nousu, sähkön kallistuminen ja korkojen nousu ovat myrkkyä myös yrityskentälle. Tänään julkaistun pk-barometrin mukaan monien yritysten investointihalukkuus on heikentynyt, koska taloustilanne on epävarma ja kustannukset nousevat.

– Pk-barometrin tulokset ovat samassa linjassa sen kanssa, että kasvuvauhti on taloudessa hiljenemään päin, tiivistää Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin luetaan sellaiset yritykset, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Kokonaisuutena pk-yritykset ovat merkittävä työllistäjä sadoille tuhansille suomalaisille ja viime aikoina uusia työpaikkoja on syntynyt juuri pk-yrityksiin.

Työllisyystilanne ei heikkene merkittävästi

– 73 prosenttia pk-yrityksistä uskoo pitävänsä henkilöstöstä kiinni ja saldon luvussa ollaan positiivisen puolelle. Tämä kertoo siitä, että vaikka odotukset ovat heikompaan suuntaan menossa niin meillä on armoton työvoimapula, Kuismanen sanoo.

– Mielestäni taantumaspekulaatiot ovat ennenaikaisia enkä tiedä, kuinka rakentavia ne ovat. Pääviesti on se, että hyvästä alkuvuodesta ollaan menossa huomattavasti heikompaan vuoden jälkipuoliskoon. Haasteita on edessä isosti, mutta tilanne ei ole niin toivoton kuin usein annetaan ymmärtää, Kuismanen toteaa.

Lintilä pohtii tukimahdollisuuksia

Pk-barometria julkistamassa ollut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo hallituksen seuraavan tarkasti yritysten pärjäämistä. Lintilän mukaan pohdinnassa on myös yritysten tukeminen, jos sähkölaskut yhä nousevat.

– Meillä on jo teollisuuden energiavero EU:n minimissä, mutta onko mahdollisesti muita keinoja. Esimerkiksi alv:n palautus tai joku muu kompensaatio. Niitä käydään nyt läpi. Tilanne on äärettömän vaikea. Euroopassa on nähty tuotantojen alasajoja, Lintilä sanoo.