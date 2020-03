Korona iskee myös tuomioistuimiin: Satoja istuntoja peruttu, oikeuskäsittelyt uhkaavat venyä pitkälle loppuvuoteen

Valtaosa suullisista istunnoista on jouduttu perumaan kaikissa tuomioistuimissa.

Kiireelliset asiat hoidetaan

Virasto on ohjeistanut käräjäoikeuksia priorisoimaan kiireellisiä pakkokeinoasioita ja niitä rikosasioita, joista syytetyt ovat tutkintavankeudessa. Nämä asiat pyritään istumaan, toki koronatilanteen aiheuttamat turvallisuusriskit huomioiden.

Etäyhteydet auttaisivat, mutta laitteet eivät riitä

Jaakkolan mukaan etäyhteyksien välityksellä istuntoja voisi pitää, mutta videolaitteita ei ole oikeuksissa tarpeeksi. Tämä on ollut omiaan lisäämään perumisia.

Niissäkin oikeudenkäynneissä, jotka on voitu järjestää etänä, on paikoin törmätty yhteyksien katkeiluun ja videoyhteyden laadun heittelyyn. Yhteyksien laatu on kuitenkin Jaakkolan mukaan parantunut pandemian alusta.