Käräjäoikeus ei keskeyttänyt Katiska-jutun käsittelyä – ”Oikeudenkäynti jatkaa kuin Titanicin orkesteri”

– Tuomioistuinvirastosta on pikapuoliin tulossa ohjeita, joten käsittelyä jatketaan ainakin maanantaihin, Jousila sanoi.

Jutussa on syytteessä viitisenkymmentä ihmistä ja kyse on isoista huume-, doping- ja lääkemääristä. Syytteitä on puitu käräjäoikeuden turvasalissa tammikuun lopusta.