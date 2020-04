Korona iski myös oikeudenkäynteihin – isoissa jutuissa tartuntariski: "Syksylle on tulossa kova jutturuuhka"

– Tämä on tietysti asianomistajien kannalta harmillisia ja aiheuttaa sen, että todennäköisesti syksylle on tulossa kova jutturuuhka. Lykkääntymisten takia myös uudet vireille tulevat asiat siirtyvät pitemmälle.

Tähän mennessä käräjäoikeuksissa on keskeytetty noin neljätuhatta rikosasiaa ja runsas tuhat siviiliasiaa eli riita- ja hakemusjuttua, kerrotaan Tuomioistuinvirastosta.

Kaiken kaikkiaan rikosasioista on keskeytetty 16 prosenttia ja siviiliasioista noin 10 prosenttia, laskee erityisasiantuntija Inka Grönqvist Tuomioistuinvirastosta.

– Käräjäoikeuksissa on vireillä tuhansia kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita. Esimerkiksi riita-asioiden käsittelyyn kuuluu kirjallista valmistelua, jota voidaan hoitaa lähes normaalisti. Myös muun muassa valmisteluistuntoja ja joitain pääkäsittelyjä voi pyrkiä järjestämään etäyhteyksillä, huomauttaa erityisasiantuntija Kaisa Puro Tuomioistuinvirastosta.

Isoissa jutuissa tartuntariski

Tuomioistuinten keskushallinnosta vastaava Tuomioistuinvirasto on suositellut, että oikeudenkäyntejä pyritään hoitamaan myös poikkeustilanteessa, kunhan ketään ei altisteta virustartunnalle.

Laajoja käsittelyjä on myös hankala hoitaa etäyhteyksien avulla. Silti myös joitakin isoja oikeudenkäyntejä kuten Helsingin massiivista Katiska-huumejuttua on jatkettu käyttämällä useita saleja ja videoyhteyksiä.

Isoista jutuista on lykätty esimerkiksi rikollisjärjestö United Brotherhoodin oikeudenkäyntiä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan siihen osallistuisi yli sata ihmistä, eikä tartuntariskiä haluttu ottaa. Lykkääminen oli mahdollista, koska myös vangitut vastaajat vaativat käsittelyn siirtämistä.

Oikeuksien linjanvedoissa eroja

Grönqvistin mukaan käräjäoikeuksien käytännöt vaihtelevat jossain määrin siinä, kuinka paljon suullisia käsittelyjä järjestetään. Osassa on peruttu lähes kaikki paitsi kiireelliset asiat, toisissa taas pyritään järjestämään muitakin istuntoja. Esimerkiksi Pohjois-Savossa kaikki kiireettömät istunnot huhtikuun loppuun asti on pääasiassa peruttu.

Pirkanmaan käräjäoikeuden päällikkötuomari Antero Nuotto kertoo, että huhtikuulta on peruttu useita juttuja, mutta toisaalta niitä on myös jatkuvasti istuttu.

Korona vauhditti oikeuslaitoksen digiloikkaa

Tuomioistuimet ovat ottaneet viime viikkoina digiloikkia, kuten moni muukin toimiala. Etäyhteyksien kuten videoneuvottelun käytöstä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Pirkanmaan ja Helsingin käräjäoikeuksissa.

– Useita käsittelyjä on pidetty etäyhteyksien avulla. Järjestelyissä on käytetty myös luovuutta. Käyttöön on otettu niin video- ja Skype-yhteyksiä kuin puhelintakin siinä määrin kuin laki sallii, kertoo Helsingin käräjäoikeuden päällikkötuomari Tuomas Nurmi.