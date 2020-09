Korona hyydytti maakuntien lentokentät, tilanne aiheuttaa pahoja pulmia yrityksille ja terveydenhuollossa – pelastajaksi esitetään 20 miljoonan euron vakuutta

Idea on kopioitu Ruotsista, jossa lentoliikenteen tukeminen on ollut Suomea yleisempää jo ennen koronaa. Suomessa vakuusjärjestelystä haetaan apua maakuntien ja niiden yritysten akuuttiin hätään.

– Kysymys on ylimenokaudesta, jonka jälkeen tavoitteena on päästä taas normaaliin kaupalliseen liikenteeseen, huomauttaa Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen.

Jatkolennot olennaisia

– Olemme neuvotelleet säännöllisesti Finnairin kanssa, mutta ilman lupauksia tai tarkempia tietoja liikenteen jatkumisesta. Finnair on maakuntien elinkeinoelämälle kuitenkin ykkösvaihtoehto, koska Finnairin lennot turvaavat parhaiten sujuvat jatkoyhteydet Helsingistä Eurooppaan.

”Sietämisen koeaika ummessa”

Maakuntien yritykset ovat olleet pahassa lirissä maaliskuusta alkaen. Liiketoiminta on kärsinyt lentojen peruuntumisesta. Erityisen vaikeaa on ollut maakuntien vientiyrityksillä.

– Kauppa on kärsinyt. Meidän turvallisuusalalla luottamus on ensiarvoisen tärkeä asia ja siihen tarvitaan kasvokkain tapaamista. Nyt se on jouduttu korvaamaan etäyhteyksillä ja muilla digitaalisilla ratkaisuilla, harmittelee Joensuussa toimivan Abloy Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivanen.