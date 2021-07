Korona hankaloittaa kansainvälisiä adoptioita edelleen – porvoolaispariskunta odotti lasta kotiin lähes vuoden

Meneväistä sorttia oleva poika saatiin tammikuussa kotiin

Nyt perheen poika on 3,5 vuoden ikäinen. Äitinsä mukaan poika on reipas ja luonteeltaan menevää sorttia.

– Se reilun vuoden extra-aika tai kuinka pitkä se onkaan, kyllä unohtuu, kun lapsi on sylissä. Se on odottamisen väärti.

Adoptioprosessit Kiinassa keskeytyksissä

Koronapandemia on vaikeuttanut kansainvälisiä adoptioita tuntuvasti. Tilanne on tällä hetkellä parempi kuin viime vuonna, mutta kansainväliset adoptiot Kiinasta ovat edelleen pysähdyksissä.

Mattinen sanoo, että Kiina on edelleen suljettu eikä heillä ole järjestönä mahdollisuutta vaikuttaa siihen Kiinan kokoisen maan kohdalla. Hän painottaa, että päättäjätaho on lapsen syntymämaa.

Kiinan kanssa ei ole löydetty ratkaisuja

Mattisen mukaan hakumatkojen järjestäminen on edelleenkin vaikeaa, mutta adoptioperheille on saatu poikkeuslupia, jotta he pääsevät hakemaan lapsia kohdemaasta.

– Tällä hetkellä tilanne on lupaavampi kuin vuosi sitten näihin aikoihin. Kun maailma meni kiinni, oli erittäin vaikeaa saada lupaa matkustaa ja saada lapsia Suomeen, nyt tilanne on jo paljon parempi, hän sanoo.

– Monien maiden kanssa on käyty keskusteluita ja löydetty ratkaisuita. Heidän kanssaan on keskusteltu siitä, että lapsen etu on ykkönen ja on tärkeää, että lapsi pääsee perheeseen, joka hänelle on valittu. Kiina ei ole tätä lähtenyt kuitenkaan edistämään.