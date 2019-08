Nainen väitti olevansa raskaana ja huijasi adoptiota toivovia pariskuntia julmalla tavalla – "Hänen elämänsä on surullista"

He läpäisivät adoptointiin vaadittavat kriteerit ja tekivät jotain, mitä useat yhdysvaltalaisparit nykyään tekevät – perustivat Instagram-palveluun oman tilin, jolla he ilmoittivat etsivänsä sopivaa adoptiolasta.

Samantha tutki hänelle viestin laittaneen, Ashley -nimisen naisen tiliä palvelussa. Se on täynnä nuoren, vaaleahiuksisen Ashleyn selfietä ja rakkauskirjeitä poikaystävälle, mutta myös kuvia naisen raskausmahasta. Se oli vauva, jota nainen tarjosi nyt Samanthalle.

"Hän on teidän"

Nainen vastasi kieltävästi. Samantha jatkoi viestittelyä ja innoissaan soitti kumppanilleen ja vanhemmilleen. Hän ja Ashley jatkoivat viestittelyä ja puhuvat puhelimessakin. He juttelivat raskauden etenemisestä, Ashleyn terveydestä ja adoptiosuunnitelmista myöhään iltaan saakka.

Samatha käski häntä ottamaan yhteyttä adoptiotoimistoon tai jättämään hänen perheensä rauhaan, mutta kuitenkin 14 viestin jälkeen Ashley oli saanut hänet vakuutettua, että vauva todellakin odottaa adoptiota. Hän lähetti terveystietoja, ja kuvan, jonka saatetekstiksi hän kirjoitti ”hän on teidän”.

Samalla huijarilla useita uhreja

Kun hän soitti sairaalaan, sieltä kerrottiin, etteivät he olleet kuulleetkaan Ashleysta tai vauvasta.

Yhdysvalloissa adoptiolapsen etsiminen somesta yleistyy

Samanlaisia huijauksia on raportoitu maaliskuusta lähtien ainakin Georgian lisäksi kahdeksassa osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kaikissa tapauksissa perheisiin on ottanut yhteyttä Instagramissa nuori nainen, joka kertoo asuvansa Georgiassa.

Yhdysvalloissa on yleistynyt käytäntö, että adoptiolasta etsivät vanhemmat ilmoittavat sosiaalisessa mediassa. Suurimmassa osassa osavaltioita on sallittua yksityinen adoptio, eli adoptiosta voidaan sopia suoraan yksityishenkilöiden kesken, jos parit löytävät sopivan.

Kuvakaappaus Instagramista #hopingtoadopt -hashtagin alla olevista kuvista, joilla etsitään adoptiolapsia. Tagin alla on yli 40 000 julkaisua.

Sosiaalisesta mediasta löytyy kymmeniä tuhansia ilmoituksia, joissa etsitään adoptiolasta. Lapsia on kuitenkin vähemmän kuin haluavia vanhempia, joten monet joutuvat pettymään. Monet maat, kuten Venäjä, Kiina ja Guatemala eivät enää adoptoi lapsia Yhdysvaltoihin samalla tavalla kuin ennen.

Uhreja useampia

Huijarilla oli kuitenkin lasta kaipaavien vanhempien lisäksi toisenlainenkin uhri; nainen kenen identiteetin hän varasti. Ashley, eli Ashley King, on oikeasti olemassa, ja hän on 22-vuotias nainen Georgian osavaltiosta.

– Se nainen on saanut suuren joukon ihmisiä uskomaan, että he tulevat adoptoimaan vauvani. Se on hyvin pelottava ajatus. Miksi kukaan tekisi tuollaista? Ashley King ihmettelee.