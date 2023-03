Millaista on kasvaa adoptioperheessä Suomessa? Parvathi ja Julius kertovat kokemuksistaan

Sekä kotimainen että kansainvälinen adoptio on iso ilmiö, johon liittyy monia erilaisia näkökulmia, mutta pohjimmiltaan kyse on juuri perheen perustamisesta.

Adoptioon liittyy ennen kaikkea positiivisia asioita, mutta tietyt haasteet on myös hyvä tunnistaa.

Katso yllä olevalta videolta, kun Parvathi Willberg ja Julius Töyrylä kertovat oman kokemuksena siitä, millaista on ollut tulla Suomeen adoptiolapsena.

Adoptiomäärät ovat globaalisti laskussa

Yhteiset Lapsemme ry:n adoptiokuraattori Anja Wiksted kertoo Huomenta Suomen haastattelussa, että Suomessa on kansainvälisesti adoptoituja runsaat 5000 ja kotimaisesti adoptoituja kymmeniätuhansia.

Syitä adoptiomäärien laskuun globaalisti on monia.

– Elintaso on noussut monessa maassa, kotimaan lastensuojelu on kehittynyt, perheitä pystytään tukemaan enemmän ja kotimaan adoptio on myös lisääntynyt monessa maassa, Wiksted listaa.