Ruotsia vaivaa adoptiokrapula – pääministeri väläyttää anteeksipyyntöä

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei pidä mahdottomana, että kaikille kansainvälisesti adoptoiduille esitettäisiin valtion anteeksipyyntö. Kristerssonin omat tyttäret on adoptoitu Kiinasta.

Hallituksen asettaman selvitystyön tulokset esiteltiin aiemmin viikolla. Selvittäjä Anna Singerin suositus on, että kansainväliset adoptiot tulisi kieltää.



Selvitystyön aikana löytyi useita tapauksia lapsikaupasta, useimmat 70- ja 80-luvuilta. Monissa tapauksissa puuttui myös vanhempien suostumus adoptioon.

"Tutustumme ehdotuksiin tarkasti"

Ruotsin tietotoimiston TT:n haastattelussa pääministeri Ulf Kristersson sanoo selvityksen nostavan esiin monia kysymyksiä.



– On todella tärkeää, että tämä selvitys on tehty.



– Adoptiokomissiolta on tullut suuri määrä ehdotuksia, joihin nyt tutustumme erittäin tarkasti, Kristersson sanoo TT:lle.

Kristerssonin lapset adoptoitu

Adoptio ovat pääministerille tuttu ja läheinen asia, sillä hänen ja Birgitta Edin tyttäret on adoptoitu Kiinasta.

Parikymmentä vuotta sitten Ulf Kristersson toimi itse Ruotsin suurimman adoptioiden välittäjän Adoptiokeskuksen puheenjohtajana.

– Sitä tietoa, joka nyt on saatavilla, ei ollut silloin.

– Tietoa on tullut ripotellen. Halusimme selvityksen, jotta kaikki käydään järjestelmällisesti läpi, Kristersson selittää.



Pääministeri kertoo luottaneensa siihen, että eri tahot toimivat oikein.

Kovaa kritiikkiä

Kaikki eivät kuitenkaan tyydy tähän selitykseen. Kriitikkojen mukaan Kristersson tiesi väärinkäytöksistä jo toimiessaan Adoptiokeskuksen puheenjohtajana vuosina 2003-2005, mutta ei puuttunut niihin.

– Tuona aikana kansainvälisten adoptioiden määrä nousi ennätyskorkealle. Huolimatta useista varoituksista ihmiskaupasta, kirjoittaa Dagens Nyheter –lehdessä tutkija Tobias Hübinette Karlstadin yliopistosta.

Ruotsi aloitti kansainvälisen adoptiotoiminnan 1950-luvulla. Sen jälkeen maahan on adoptoitu yli 50 000 lasta.

Adoptioiden määrä on kuitenkin vähentynyt ja viime vuonna Ruotsissa adoptoitiin enää vain 54 lasta.