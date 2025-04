Eeva Putro löysi Aatoksen Intiasta – "Adoptio on ihana tapa löytää rakkautta puolin ja toisin"

"Jännittävä, tunteellinen ja ihana." Näin kuvailee Eeva Putro ensikohtaamistaan Aatoksen kanssa.

Putro sai syliinsä Aatoksen ensi kerran hieman yli kaksi vuotta sitten intialaisessa lastenkodissa, jossa tämä oli asunut syntymästään saakka.

– Lastenkodissa kaikki hoitajat oli tosi ihania. Heistä näki jo etukäteen videopuheluissa, että he rakastavat Aatosta tosi paljon ja olivat tosi iloisia Aatoksen puolesta.

Putrolle adoptio oli luontevin vaihtoehto tulla vanhemmaksi.

– Minusta on aina tuntunut siltä, että biologinen lisääntyminen ei välttämättä ole mun juttu.

Koko haastattelu on katsottavissa artikkelin alun videolta.

Nopea prosessi

Prosessi kesti kolme vuotta.

– Se oli nopea. Olen kuullut kymmenenkin vuoden prosesseista. Niissä voi tulla kaikenlaista vastaan.

Putro kertoo, että heillä menee todella hyvin. Hän kannustaa ihmisiä pohtimaan adoption mahdollisuutta.

– Minusta on ihanaa, että vanhemmaksi voi tulla eri tavoin ja on ihanaa, että lapset voivat löytää kodin jollain yllättävällä tavalla tai aivan toiselta puolelta maailmaa. Minusta se on elämänrikkautta ja siinä on jotain kaunista.

– Adoptio on ihana tapa löytää rakkautta puolin ja toisin.

