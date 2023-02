"Et sinä tule häntä enää näkemään" – Miina joutui lapsena isänsä kaappaamaksi yli kymmeneen maahan

– Muistan, että isä ilmoitti, että meidän pitää lähteä Suomesta, koska poliisi hakisi minut äitini luokse, jos me emme lähtisi.

Kaapattuna yli kymmenessä maassa

Kaikista maista erityisesti mieleen on jäänyt Iran, jossa puoliksi iranilainen Miina oli viikkoja eri sukulaistensa luona ilman isää.

– Isä sanoi aina, että me voimme ostaa minulle liput ja hän palauttaa minut Suomeen, mutta jos soitan itkien tai peloissani, niin hän ei tule sitten hakemaan minua enää.

Lapsia kaapataan joka vuosi ulkomaille

– Oikeusministeriö ei missään vaiheessa edusta hakijaa, eli suosittelemme aina, että hakijalla on asianajaja, kertoo Oikeusministeriön hallitussihteeri Tuuli Kainulainen.

– Joissain valtioissa asioita saatetaan hoitaa muodollisemmin ja toisissa se on nopeampaa, hän antaa esimerkiksi eroista.

– Yleinen asenne tuntui olevan sellainen, että voimme me nämä viralliset jutut tehdä, mutta et sinä tule häntä enää näkemään, kun he ovat olleet niin kauan poissa.