MTV:n tiedot: Suomessa selvityksessä joitain epäselviä kansainvälisiä adoptiotapauksia

Adoptiolautakunnan mukaan väärinkäytösten riskiä ei voida sulkea pois Suomeen kansainvälisesti adoptoitujen lasten osalta.

Adoptiolautakunnan puheenjohtajan Irene Pärssinen-Hentulan mukaan väärinkäytöksiä saattaa selviä, kun adoptoidut lapset alkavat aikuisina selvittää taustaansa.

– Me emme voi sulkea tämän (väärinkäytösten) riskin mahdollisuutta Suomeen toteutuneissa adoptioissa.

– Tämä voi selvitä sen myötä, kun aikuiset adoptoidut lähtevät selvittämään omaa taustaansa, Pärssinen-Hentula toteaa.

MTV uutisoi tiistaina Ruotsissa tehdystä selvityksestä, joka suositti kansainvälisten adoptioiden lopettamista väärinkäytösten vuoksi. Lapsia oli esimerkiksi siepattu ja adoptoitu ilman biologisten vanhempien lupaa.

MTV:n saamien tietojen mukaan Suomessa on selvityksessä parhaillaan joitakin epäselviä adoptiotapauksia.

Suomessa adoptiot alkoivat myöhemmin ja Suomessa niissä on enemmän sääntelyä.

Suomessa vain historiallinen katsaus adoptioihin

STM:n mukaan kansallinen selvitys vaatisi poliittisen päätöksen, eikä Ruotsin selvityksellä ole välittömiä vaikutuksia meille.

Adoptiolautakunnan puheenjohtajan Irene Pärssinen-Hentulan mukaan Suomessa tulisi tehdä samanlainen selvitys kuin Ruotsissa. Samanlainen selvitys on tekeillä myös Norjassa.



– Suomi tarvitsee laajemman perusteellisemman selvityksen, jossa käydään läpi sitä, miten adoptioita on toteutettu.



Pärssinen-Hentulan mukaan STM:n katsaus muutaman vuoden takaa ei siis ole riittävä, vaan lähinnä suppeahko historian katsaus Suomen osalta.

– Siinä on tarkasteltu lisäksi vain muiden maiden tekemiä selvityksiä adoptioista ja tehty suppeahko historia katsaus Suomen adoptioista.

Voidaanko siitä tehdä johtopäätöksiä Suomen tilanteesta?

– Ei tällä tarkkuudella. Se on kuvaavaa tietoa siltä ajalta, lisää Pärssinen-Hentula.



Adoptiolautakunnan mukaan selvityksestä nousi esille myös Suomen prosessien kehittämiseen.

– Siellä tuodaan esille se, että adoptiotyön rakenteisiin tulee kiinnittää huomiota ja resurssointiin. Varmistaa joka ikisen adoption paperit huolellisesti eli tarkempaa kyseenalaistamista adoption tarpeesta.

Lopuksi puheenjohtaja nostaa esille adoptioperheiden ja biologisten vanhempien tukemisen tulevaisuudessa .

– Siellä on tiedonsaantitarpeita, ja heillä on oikeus heitä koskevan tiedon saamiseen. Onnistunut adoptio on se, mitä adoptoidut itse ajattelevat, ja sitä meidän tulee kuulla. Tämän aika on nyt Suomessa.

Adoptiolautakunnassa on edustettuna kaikki keskeiset adoptiotoimijat Suomessa.