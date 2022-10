Korona ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti, linjasivat asiantuntijat – "Käytämme rahaa tällä hetkellä aika turhiin toimintoihin"

Neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaryhmä, joka koostuu muun muassa STM:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sairaanhoitopiirien edustajista.

– Sellaisena sen henkilökohtaisesti näen. Ministeriön virkakunnan ja poliittisen päädyn asia on, miten neuvottelukunnan ehdotusten kanssa toimitaan.

"Asiaa seurattava tarkkaan"

Lain mukaan tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos taudin tarttuvuus on suuri, jos tauti on vaarallinen, ja jos taudin leviäminen voidaan estää sairastuneeseen tai altistuneeseen kohdistetuilla toimenpiteillä, kuten karanteeneilla ja eristyksellä.