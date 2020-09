Korona ei iske ainoastaan Lapin-matkailuun – Uudellamaalla on kolmasosa Suomen hotellihuoneista: "Nämä pitäisi joka yö täyttää – varmasti nähdään konkursseja"

Julkisessa keskustelussa on ollut erityisesti Lapin matkailu ja sen ahdinko, mutta kriisi on iskenyt myös kaupunkeihin.

– Meillä on pääkaupunkiseudulla 15 000 hotellihuonetta ja tässä Uudellamaalla on kolmasosa kaikista Suomen hotellihuoneista. Ja nämä kuin pitäisi joka ikinen yö täyttää, niin se kerrannaisvaikutus, kun kriisi on jatkunut jo puoli vuotta, niin on ihan valtavan suuri.