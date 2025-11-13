Ylioppilaskunnan mukaan kauppa ratkaisee osaltaan ylioppilaskunnan kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myy keskustakiinteistönsä työeläkevakuuttaja Kevalle. Ylioppilaskunta ja Keva kertovat asiasta tiedotteissa.

Ylioppilaskunnan edustajisto päätti asiasta kokouksessaan keskiviikkona.

Lisäksi ylioppilaskunta kertoo siirtävänsä kaiken toimintansa ensi vuoden aikana Uudelta ylioppilastalolta Domus Gaudiumille Leppäsuolle. Järjestöille ja kokonaistilamuutoksille on varattu noin puolen vuoden siirtymäaika.

Kauppaan sisältyvät Uusi ja Vanha ylioppilastalo sekä Citytalo, Kaivotalo ja Grand Hansa -kokonaisuuteen kuuluvat Kaivokatu 12 ja Hansatalo.

Ravintolaliiketoiminta ja Ylva Palvelut oy:n alle siirtyvä kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium jäävät ylioppilaskunnan omistukseen.

– Uudesta ja Vanhasta ylioppilastalosta luopuminen on historiallinen ja vaikea päätös, josta saa tuntea myös surua, sanoo ylioppilaskunnan pääsihteeri Paula Karhunen tiedotteessa.