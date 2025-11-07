Jukurit on hankkinut puolustaja Arttu Kärjen Helsingin IFK:sta. Mikkeliläisseura on lisäksi purkanut pakki Valtteri Koskelan sopimuksen.

Jääkiekon SM-liigassa pelaava Jukurit kertoo tehneensä tämän ja ensi kauden kattavan sopimuksen puolustaja Arttu Kärjen kanssa.

Kärki aloitti kauden HIFK:ssa. Hän pelasi yhden ottelun, jossa teki maalin Jukureita vastaan. Sen jälkeen 20-vuotias puolustaja ei ole pystynyt pelaamaan loukkaantumisen vuoksi, mutta on nyt jälleen Jukurien mukaan pelikuntoinen.

Mikkeliläisseuran urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen luonnehtii Kärkeä taitavaksi kiekolliseksi puolustajaksi, joka hakee lopullista läpimurtoa.

– Potentiaalista kertoo NHL-varaus ja jo viime kaudella hän osoitti Liigassa kykynsä. Erinomainen palanen meille ja sopii tähän meidän juttuumme todella hyvin. Uskon Jukurien olevan hyvä paikka hänelle ottaa seuraava steppi uralla, Hakkarainen sanoo.

Hän kertoo Jukurien joukkueen kasaamisen ensi kaudelle olevan hyvässä vauhdissa ja Kärjen olevan "hyvä palanen myös tulevaa ajatellen".

– Lisäksi puolustajapuolella pitää varautua siihen, että Alberts Smits on poissa ainakin U20-MM-kisat vuodenvaihteessa, mutta mahdollisesti myös olympialaiset helmikuussa.

Viime kauden alun Kärki pelasi Tapparassa mutta siirtyi loppukauden kestäneellä vuokrasopimuksella Ässiin. Kauden 43 SM-liigapeliin syntyivät tehot 3+11=14.