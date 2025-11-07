Helsingin Jokerit isännöi perjantai-iltana Mestiksessä Imatran Ketterää. Ottelu on helsinkiläisten toinen Veikkaus-areenalla sen jälkeen, kun seura pelasi lokakuun lopussa vuosikausiin ensimmäisen ottelunsa vanhassa kotihallissaan. Taloudellisessa yhtälössä riittää kuitenkin aprikoitavaa.

Vilkaisu lippukauppaan perjantaina iltapäivällä riittää kertomaan, että suurin uutuudenviehätys Ilmalan hallin suhteen on raukeamassa, eivätkä Ketterä-ottelun liput ole myyneet hiljattain pelatun areenan paluuottelun tavoin. Kaikki katsomolohkot eivät ole myynnissä ja käytännössä kaikista auki olevista on saatavilla yhä lippuja.

Väljäksi jäävä Veikkaus-areena muodostuisi yhdeksän kotiottelua tällä kaudella hallissa pelaavalle Jokereille ennen pitkää taloudellisesti kestämättömäksi.

Tampereen Nokia Arenan tiedetään muodostuvan kotijoukkueille taloudellisesti kannattavaksi noin 6000 katsojan tuntumassa.

– Liikumme hyvin samankaltaisissa (lukemissa). Tietysti täytyy muistaa myös se, että meillä on hintataso huomattavasti alhaisempi kuin Liigassa, joten ei se luku ainakaan alhaisempi ole, Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni vertaili MTV Urheilulle.

Joensuun Kiekko-Poikia vastaan Veikkaus-areenalle saapui 12 114 silmäparia.

– Uskon, että saamme tänään paikan päälle sellaisen 7500-8000 katsojaa. Se on valtavan hyvä luku Mestis-otteluun. Toivottavasti siihen päästään.

Olisiko tuo myös sellainen luku, jonka kanssa Veikkaus-areenalla voisitte taloudellisesti elää?

– Joo. Kyllä me pystymme sen kanssa elämään. Mutta tietysti sitä aina toivoo, että sitä (yleisöä) olisi aina enemmän, koska hintataso on niin alhainen, Saarni muistutti.