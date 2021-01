Voidaanko Yhdysvaltain mellakoista puhua vallankaappausyrityksenä? – "Trumpilla on merkittävä vastuu neljän ihmisen kuolemasta"

– Se on vähän tulkinnanvarainen kysymys, koska vallankaappaukselle ei ole tieteellistä määritelmää.

Tilanteessa on vallankaappauksen piirteitä. Kokon mukaan tilanne vaikuttaa siltä, koska nykyinen presidentti yllytti kannattajiaan menemään parlamenttirakennukseen ja keskeyttämään hänen seuraajansa valintaprosessin.

– Trumpilla on merkittävä vastuu siitä, että siellä on neljä ihmistä kuollut ja Yhdysvaltain parlamenttirakennukseen on tunkeuduttu, Kokko painottaa.