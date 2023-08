Kirjeenvaihtajan kommentti: Miksi syyttäjillä meni 2,5 vuotta syyttää Trumpia? Ex-presidentti saanee lähipäivinä lisää rikossyytteitä

Trump kirjoittaa omistamaansa sosiaalisen median palveluun Truth Socialiin lähes yhtä ahkerasti kuin entiseen Twitteriin presidenttiaikoinaan. Trump on haukkunut niin Manhattanin piirisyyttäjän hyssyttelyrahojen oikeudenkäynnistä ja oikeusministeriön palkkaaman erikoissyyttäjän Jack Smithin syytteistä salaisten asiakirjojen viemisestä ja edellisten presidentinvaalien tuloksen kumoamisyrityksestä.

– Kuinka korruptoitunut poliittinen vastustajani voi laittaa minut oikeuteen kesken kampanjan, jota minä johdan! Pakottaa minut käyttämään aikaa ja rahaa pois kampanjoinnista ja taistelemaan perättömiä väitteitä ja syytteitä vastaan? Onko tämä Yhdysvaltain vaalien tulevaisuus? Voiko presidentti määrätä oikeusministeriön syyttämään vastustajaansa juuri ennen vaaleja? Miksi he eivät tehneet tätä 2,5 vuotta sitten? Miksi nyt? Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut Yhdysvaltain historissa. Tämä on vaaleihin sekaantumista, kirjoitti Trump maanantaina Truth Socialissa.

Kuulin saman kysymyksen myös Trumpin tukijoilta ensimmäisten ja toisten rikossyytteiden jälkeen. Tyydyttäväksi vastaukseksi ei riittänyt, ettei Smith työskentele presidentti Joe Bidenille tai oikeusministeriölle, vaan on oikeusministeriön palkkaama ulkopuolinen syyttäjä. Sitoutumattomana itseään pitävä Smith on kuitenkin isossa kuvassa Trumpin tukijoille Bidenin hallinnon oikeusministerin Merrick Garlandin palkkaama.

Miksi syytteissä meni kauan?

Garland palkkasi Smithin vuoden 2022 loppupuolella, kun oikeusministeriö sai hitaasti edenneet kaksi tutkintaansa siihen pisteeseen, että jäljet johtivat Trumpiin ja päätös syytteistä alkoi tulla ajankohtaiseksi. Tutkinta kesti kauan, sillä sekä oikeusministeriössä että FBI:ssa oltiin varovaisia astumaan jälleen kerran poliittisen kamppailun keskelle, koska Trump on entinen presidentti ja pyrkii uudelleen presidentiksi ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Erityisesti FBI on ollut myrskyn silmässä jo aiemmin Trumpin Venäjä-tutkinnasta ja Hillary Clintonin sähköposti-tutkinnan uudelleen avaamisesta juuri ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Oikeusministeriö yritti korostaa puolueettomuutta ja antoi tutkinnan Smithin käsiin, jolla oli päätäntävalta mahdollisista syytteistä. Smith päätyi nostamaan syytteet ja kesäkuussa Miamin suuri valamiehistö hyväksyi 37 syytekohtaa salaisista asiakirjoista ja viime viikolla Washington DC:n suuri valamiehistö 4 syytekohtaa kongressimellakasta.

Manhattanin piirisyyttäjä puolestaan aloitti rikostutkinnan Trump Organisationista vuosia sitten, mutta syytteet Trump sai vasta tämän vuoden keväällä. Georgian syyttäjä on myös tutkinut Trumpin yrityksiä vaikuttaa Georgian vaalitulokseen yli vuoden, joten ei ihmekään, että osaa amerikkalaisista kaikkien syytteiden ajoitus presidentinvaalien esivaalikampanjointiin ihmetyttää.

Yhdysvalloissa on periaattessa vain kaksi pääpuoluetta, republikaanit ja demokraatit, joten "me vastaan he" -asetelma näkyy lähes kaikkialla. Esimerkiksi konservatiivisen Fox Newsin ja liberaalin CNN:n raportoinnit Trumpin syytteistä ovat välillä kuin kahdesta eri todellisuudesta.