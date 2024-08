Helena Petäistön kolumni: Ukrainan yllätyshyökkäys on menestys ja sen seuraukset Venäjällä myrkkyä Putinille

Ranskassa on yllättävän paljon muitakin Venäjän diktaattori Vladimir Putinia sokeasti kannattavia tahoja kuin vain äärioikeiston ja äärivasemmiston höyrypäät. Bolsevikkivallankumouksen jäljiltä maassa on yhä paljon nostalgisesti Äiti-Venäjälle katsovia, sillä kun Venäjän yläluokka joutui jättämään kaiken ja pakenemaan, monet päätyivät Ranskaan. Nyt monet heidän jälkeläisistään ovat onnistuneet pääsemään taloudellisesti hyviin asemiin Ranskassa, josta he ovat voineet toimia mesenaatteina ja monilla muilla tavoin hyödyksi sukunsa kotimaata kohtaan kommunismin aikana. Neuvostoliiton romahdettua siteet ovat vain tiivistyneet.

Monet heistä viettävät välillä aikaa Moskovassa, eikä voi muuta kuin hämmästellä sokeutta, jolla he suhtautuvat Putinin Venäjään, vaikka ranskalaisen ja muun länsimaisen median välittämät tiedot ovat heille jokapäiväisiä. Jopa sellaiseen maailmanmetropoliin kuin Pariisiin palatessaan he ovat häikäistyneitä "Moskovan valoista". Pariisi kuulemma kalpenee Moskovan taide-elämän, kulttuurin, kutsujen, vapaa-ajan vieton ja jopa ravintoloiden osalta. La vie est belle! Elämä on makeaa. Ukrainan sodasta ei kuulemma puhuta, eikä sen vaikutus tunnu missään.

Jos Putin on onnistunut pitämään moskovalaiset sokaistuneina, nyt illuusion ylläpitäminen saattaa vaikeutua Ukrainan onnistuneen maahan tunkeutumisen myötä. Kun noin 200 000 Kurskin alueen asukasta on evakuoitu, osa heistä on kulkenut aina Moskovaan asti läpi väliin jäävien alueiden. Sellaisen väkimäärän kohtalosta Venäjän omalla maaperällä leviää sana pakostakin laajalle. Silmien ummistaminen alkaa käydä yhä vaikeammaksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kurskin alueella tehdyssä ukrainalaisessa julkaisussa näkyy kauppoja ryöstäviä babuskoja, mutta siinä myös sekä näkyy että kuuluu venäläismiehen ukrainalaissotilaille huutaen suunnattu kehotus mennä hirttämään Putin.

Kyseessä on todellakin ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun Venäjälle on mikään armeija päässyt tunkeutumaan! Uskomaton suoritus ukrainalaisilta, joiden on tiedetty olevan puhki uupuneita suuren vihollisen jyrätessä ylivoimaisella miesmäärällä ja tulivoimalla ja länsiliittolaisten pihdatessa ase- ja ammustoimituksiaan ja rajoittaessa niiden käyttöä. Yhdysvaltain kongressin pitkäksi aikaa panema stoppi aseavulle on ajanut ukrainalaistaistelijat kestämättömään tilanteeseen, kun päivittäisiä ammusmääriä on ollut pakko rajoittaa niin, että kaatuneiden määrä on noussut aivan tarpeettomasti. Ei ihme, että lisävoimien värvääminen on epäonnistunut.

Kuukausia täysin salassa suunniteltu vastahyökkäys paljastui Ukrainan omille upseereille vain kolme päivää ennen hyökkäystä ja sotilaille vasta sitä edeltävänä päivänä. Operaatio onnistui yli odotusten jopa sen tekijöille, ja sillä on suuri merkitys ukrainalaissotilaiden taistelukestävyyden kannalta. Ukraina on onnistunut valtaamaan kymmenessä päivässä Venäjältä yli tuhat neliökilometriä eli yhtä suuren alueen kuin Venäjä on kyennyt ottamaan Ukrainalta kahdeksassa kuukaudessa ja vielä valtavilla miesmäärän menetyksillä.

Ukrainan mukaan sen Kurskissa miehittämiä kyliä ja paikkakuntia on yhteensä 80. Lisäksi Ukrainan ohjukset ovat tuhonneet alueella tärkeän sillan. Kummankin osapuolen sotapropaganda kuorruttaa lukuja omaksi edukseen, mutta yleinen arvio lännessä on, että yleensä Venäjän miestappiot kaatuneissa ja haavoittuneissa ovat viisin- tai jopa kymmenkertaiset ukrainalaisiin verrattuna.

Ukraina haki ja löysi pitkässä rintamalinjassa Venäjän heikoimman kohdan ja lähetti sinne kokeneimmat konkarinsa. Vastassa olleet kouluttamattomat alokkaat antautuivat sadoittain, mistä droonivideokuvat levisivät salamannopeasti niin länteen kuin itään. Yli kahden vuoden sotimisen jälkeen Ukraina kykeni näyttämään lännelle, etteivät rajat olekaan "jäätyneitä" niin kuin on väitetty eivätkä todellakaan paikalleen jämähtäneitä. Ukrainalaiset ovat jo siirtäneet Venäjän puolelle kenttäsairaaloita, polttoaine- ja muonitusvaraston, sotamateriaalin korjausyksikön teknikkoineen ja muuta logistiikkaa.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen.

1:28

Video näyttää Ukrainan hyökkäyksen ensi hetket raja-asemalla Kurskissa – näin venäläissotilaat antautuivat.

Presidentti Volodimir Zelensky on kyllä painottanut, ettei Ukrainalla ole mitään aikomusta rohmuta aluetta itselleen. Mutta selvää on, että Ukraina tarvitsee pelinappuloita tuleviin rauhanneuvotteluihin, ja niitä ovat aluevaltaus ja sotavangit. Ukraina vaatii ja todellakin ansaitsee oikeudenmukaisen rauhan eikä mitään sen pään yli sovittuja rauhanehtoja niin kuin näytti jo olevan tapahtumassa. Ukrainan yllätyshyökkäyksellä on selvä logiikkansa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan kannalta erityisen tärkeää on, että menestynyt vastahyökkäys tapahtui sopivasti ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Samalla Ukraina toivoo vakuuttaneensa sekä Euroopan että Yhdysvallat antamaan sille lisää taisteluhävittäjiä sekä sallivan sen viimeinkin singota sille jo toimitettuja pitkän kantaman ohjuksia Venäjän strategisiin kohteisiin.

Mutta mitä tekeekään Euroopan johtava puutarhatonttu, Saksan liittokansleri Olaf Scholz? Juuri nyt jos koskaan pitäisi Ukrainalle antaa entistä enemmän aseapua, varsinkin kun maa on osoittanut moneen kertaan, miten tehokkaasti ja taitavasti se käyttää länneltä saamaansa aseistusta. Siksi on aivan käsittämätöntä, että Scholz ilmoitti kuluneella viikolla Saksan puolittavan aseapunsa Ukrainalle. Pöyristyttävää ja anteeksiantamatonta!

Mutta nolointa Ukrainan onnistunut yllätyshyökkäys on Kremlin bunkkeripapalle. Olkoonkin, ettei Putinille Kurskin alue ole tärkeä, on erittäin kiusallista, ettei Venäjän tiedustelu nähtävästi osannut tai ei välittänyt varoittaa maan sotilasjohtoa hyökkäyksestä. Venäjän omat sotablogien kirjoittajat ovat reagoineet lähes hysteerisesti syyttämällä katastrofista suoraan Venäjän sotilasjohtoa.

Samalla alkaa näyttää entistä selvemmältä, että tähän asti miehiä surutta tykinruoaksi syöttänyt Venäjä onkin kohtaamassa miespulaa. Ja kun Putin ei suin surminkaan halua yleistä liikekannallepanoa, hänen on ollut pakko nostaa palkkasotureille maksettavia korvauksia komealla bonuksella, joka on tiettävästi noin 5 000 euroa ja vapaaehtoisille jopa yli 18 000 euroa. Kyseessä ovat valtavat summat, kun keskimääräinen kuukausipalkka Venäjän maaseudulla on alle 900 euroa.

Moskovan pormestari on ilmoittanut tarvitsevansa 23 000 vapaaehtoista vuoden loppuun mennessä. Länsitiedustelun mukaan Venäjä tarvitsisi 30 000 uutta sotilasta joka kuukausi voidakseen korvata menetykset. Tietotoimisto Bloombergin mukaan monet Venäjän alueista eivät kuitenkaan kykene maksamaan luvattuja palkkoja eikä bonuksia moiselle määrälle sotilaita ja vaativat Kremliltä lisää rahaa alueille.

Bloomberg siteeraa venäläistä taloustieteilijää Alex Isakovia, joka arvioi, että Venäjä tarvitsee puoli miljoonaa uutta sotilasta vuoden sisällä. Isakovin mukaan se merkitsee sitä, että valtion rahakirstun pohja häämöttää uhkaavasti. Eli silloin ei ole muuta keinoa jäljellä kuin liikekannallepano, jota Putin pelkää kuin ruttoa. Muistissa ovat venäläisten äitien viha niin Afganistanin kuin Tshetshenian sotien ajalta.

Ja jos oikein kehnosti käy, voi Moskovan eliitillä mennä muodikas vadelmacocktail väärään kurkkuun, kun se viimein herää näkemään todellisen asiaintilan. The Economist -lehden mukaan nykyään lännessä asuva oppositiopoliitikko Ilja Jashin on jo syyttänyt suoraan Putinia Kurskin tuhoista ja kuolonuhreista. Toivottavasti hänen viestinsä leviää ranskanvenäläistenkin tietoon.

Putin nimittää Ukrainan yllätyshyökkäystä herttaisesti terroristi-iskuksi. Isku on hänestä sen verran paha, että sen hoitamiseen hän on määrännyt Aleksei Djuminin, joka vastaa Venäjän sisäisestä turvallisuudesta. Djuminilla ei ole mitään kapasiteettia sodankäynnissä, mutta hän on Putinille uskollinen luottomies. Putin on siis jo siinä vaiheessa diktatuuria, että kapasiteettia tärkeämpää onkin hänen itsensä turvallisuus.

Eikä ihme, sillä Wagnerin tapaisen puolisotilaallisen ryhmän johtajan, Georgi Zakrevskin, vaatimus Putinin kaatamisesta ja marssista Moskovaan pyörii parhaillaan somessa.