Kommentti: WTC-iskuista on 20 vuotta ja se on pitkä aika – terrorismin varjossa Kiina nousi

Sota terrorismia vastaan on hallinnut kansainvälistä politiikkaa ja uutisotsikoita päivälleen tasan 20 vuotta. Afganistan, Irak, Syyria, al-Qaida ja Isis ovat imeneet länsimailta valtavasti aikaa ja voimavaroja. Samaan aikaan Yhdysvaltain katse on ollut jo vuosia Kaukoidässä, missä Afganistania huomattavasti merkittävämpi historiallinen voima on purskahtanut kaikkien nähtäväksi, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Janne Hopsu kommentissaan.