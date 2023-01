Kommentti: Lauri Markkanen ansaitsisi Vuoden urheilijan -tittelin

Tämä on vankkumaton, henkilökohtainen mielipiteeni, jonka takana on äärimmäisen helppoa seistä. Silti olen varma, että juuri olympiakulta on se juttu, jonka vuoksi maastohiihtäjä Iivo Niskanen valitaan jälleen Vuoden urheilijaksi. Eikä se toki vääryys ole. Valtaosalle suomalaisista urheilutoimittajista perinnelaji ja olympiakulta ovat yhä sellainen yhdistelmä, jonka ohitse ei mene mikään.