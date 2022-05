Kommentti: "Vihaan sinua", pikkutyttö ja äiti huusivat Amber Heardille – Johnny Deppin fanitus näkyy naisvihana maailman seuratuimmalla oikeustalolla

Jo kuuden viikon ajan virginialaisen pikkukaupungin Fairfaxin oikeustalon edessä on toistunut sama rituaali kahdesti päivässä. Aamulla ennen kello yhdeksää ja iltapäivällä ennen kello viittä ihmisiä alkaa kerääntyä rautaporttien molemmin puolin ja pitkin katua. Sheriffit paimentavat ihmisiä paikoilleen, jotta kukaan ei jää auton alle.

He, jotka ovat olleet paikalla ennenkin, tietävät mitä reittiä auto kulkee ja millä puolella ikkuna aukeaa. Oma sijainti valitaan sen perusteella, mistä saa katsekontaktin ja videon.

Auto saapuu kuin tyhjästä ja kurvaa rautaporteista sisään tai sieltä ulos. Ikkuna on auki, ja näyttelijä Johnny Depp heilauttaa kättään faneille hymyillen. Kiljunta ja "I love you" -huudot lähes koskevat korvia. Autosta oikeustalon pihalle noustessaan hän heilauttaa vielä toisen kerran ja lompsii rakennuksen sisään. Kaikki on hetkessä ohi.

– En saa henkeä, sydän hakkaa, joku parahtaa eturivissä.

Pian tulee toinen auto, ikkunat visusti kiinni. Sisälle ei näe, mutta kyydissä on näyttelijä Amber Heard, Deppin entinen vaimo. Väkijoukko buuaa ja mylvii. Heardista ei näy pihamaallakaan vilaustakaan, kun hän sujahtaa auton suojasta rakennukseen.

– Vihaan sinua! huutavat äiti ja alle 10-vuotias tyttö kuorossa portinpielestä.

Yleisönä valamiehistön lisäksi fanit kotikatsomoissa

Entisen tähtiparin oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen ruma ja kummallinen.

Oikeustaiston ytimessä ovat Deppin ja Heardin toisiaan vastaan nostamat kunnianloukkaussyytteet. Heard kirjoitti vuonna 2018 Washington Post -lehteen mielipidekirjoituksen, jossa kertoi kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta. Ex-miestä Deppiä ei tekstissä mainittu, mutta rivien välissä teksti yhdistettiin häneen.

Depp nosti kunnianloukkauskanteen ja vaatii 50 miljoonan dollarin korvauksia. Amber Heard nosti vastakanteen Deppin kutsuttua tätä valehtelijaksi, vaatien 100 miljoonaa dollaria.

Oikeussalin tapahtumia on striimattu suorana lähetyksenä televisiossa ja verkossa ympäri maailman. Fanit ovat tutkineet esitettyjä todisteita ja todistajien mikroilmeitä, ja sosiaalinen media on täyttynyt analyyseistä ja meemeistä.

Oikeudenkäynnin yksi näyttämö on Fairfaxissa. Toinen, ja luultavasti Deppin ja Heardin tulevaisuuden urien kannalta merkittävämpi on verkossa. Molempien julkisuuskuva on vaakakupissa.

Faneja paikan päälle ympäri Yhdysvaltoja

Paikan päälle Virginiaan saapuvat fanit ovat yksi palanen viraaliksi ilmiöksi muodostunutta oikeudenkäyntiä. Saliin pääsee kuka tahansa, joka on valmis jonottamaan kilpaa, joten paikalliset kertovat nähneensä joinain öinä leiriytyjien saapuvan jo puolenyön jälkeen.

Newyorkilainen Isabelle Orsini kertoo olleensa Fairfaxissa koko oikeudenkäynnin ajan ja seitsemänä aamuna heränneensä aamuyöllä päästäkseen oikeussaliin.

Ulkona näkyy merirosvohattuihin puettuja alpakoita sekä "Johnnyn lakitiimi" -liivejä kantavia koiria, jotka ovat omistajineen saapuneet Ohiosta asti jo toistamiseen. Muutamat fanitkin ovat pukeutuneet, esimerkiksi merirosvoksi tai merenneidoksi.

Amber Heard.

Uhrit ympäri maailman suurin häviäjä

Kaiken karnevaalitunnelman ja hälyn keskellä mieleen juolahtaa väkisinkin, muistaako juuri kukaan mistä koko oikeudenkäynnissä oikeasti on kysymys.

Sen selvä häviäjä on jo tiedossa: kaikki lähisuhdeväkivallan uhrit ympäri maailman. Uskoi Amber Heardin todistajanlausuntoja tai ei, koko oikeudenkäynti tekee karhunpalveluksen kaikille väkivallasta kotinsa seinien sisäpuolella kärsiville. Sosiaalisen median lokakampanjoissa Heardia haukutaan valehtelijaksi, joka on tekaissut tarinat ja todisteet Deppin väkivallasta.

Deppin fanien mielestä Heard tekee hallaa "oikeille uhreille" ja hänen "valehtelunsa" myötä naisten kertomuksia heidän kokemastaan väkivallasta tullaan kyseenalaistamaan entistä enemmän.

Oikeustalolla Deppin tueksi merenneitoasuun pukeutunut Starr sanoo, että oikeusjutun paisuminen näin massiiviseksi on täysin Heardin syytä. Tämän olisi pitänyt vain antaa asian olla, eikä nostaa vastakannetta.

Kukaan ei tunnu kyseenalaistavan sitä, että Depp oli ensimmäinen, joka vei asian oikeuteen. Hänen puheitaan ei juuri kiistetä ja väitetä valheellisiksi. Koko asetelma, jossa vaikutusvaltaisen miehen sanaan luotetaan naisen sanaa enemmän, tuntuu tutulta. Voisi kuvitella, että Johnny Deppin fanittaminen olisi mahdollista myös sortumatta törkeään naisvihaan.

Fairfaxissa väkijoukko huutaa solvauksiaan.

– Amber on paskiainen, pikkupojatkin kajauttavat.

Johnny Depp.

Totuuden tietävät vain Depp ja Heard itse

Oikeussalissa Heard on kertonut puistattavia väitteitä pariskunnan suhteesta ja sen aikana ilmenneestä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. Depp on vannonut oikeuden edessä, ettei ole lyönyt vaimoaan. Sen sijaan hän on sanonut, että tosiasiassa Heard pahoinpiteli häntä.

Depp-fanit ovat saaneet tästä lisää bensaa liekkeihin sanoen Deppin aiemman vaikenemisen todistavan, miten vaikeaa miesten on puhua kohtaamastaan kotiväkivallasta.

Viikkojen mittaan salissa on myös käsitelty Deppin alkoholin ja huumeiden käyttöä, sekä molempien osapuolten tuhoisaa ja väkivaltaista käytöstä.

Kukaan muu kuin Depp ja Heard ei voi tietää, mitä yhteisen kodin sisäpuolella todella on tapahtunut. Varmaa on vain se, että suhde on ollut myrkyllinen, ja kumpikin on kohdellut toisiaan kamalalla tavalla.