MTV Virginiassa: Viimeinen näytös Johnny Deppin ja Amber Heardin kohuoikeudenkäynnissä alkoi

Näyttelijä Johnny Deppin ja hänen ex-vaimonsa Amber Heardin kohuoikeudenkäynti on loppusuoralla. Myös tänään, oikeudenkäynnin toiseksi viimeisenä päivänä, fanikatsomon tunnelma on ollut ”katossa” – vaikka oikeustalon sisällä on puhuttu vakavista asioista.