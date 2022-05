MTV kohuoikeudenkäynnissä Virginiassa: Näin Johnny Deppin ja Amber Heardin kannattajat perustelivat valitsemaansa puolta

Tähtiparin oikeustaisto alkoi kuutisen viikkoa sitten Fairfaxin pikkukaupungissa Virginissa. Tänään on oikeudenkäynnin viimeinen päivä.

"Heardin valehtelu ei ole hyväksi oikeasti väkivaltaa kohdanneille"

Mikä tapauksessa sitten on kiinnostanut ihmisiä niin paljon, että he ovat vaivautuneet paikan päälle jopa useiden tuntien automatkan päästä.

– Olen ollut sen jälkeen sisällä oikeustalossa seitsemän kertaa, ja se on ollut hyvin mielenkiintoista. Sisällä näkee ja kuulee asioita, joita ei näe julkisuudessa.

Heardin kannattaja harmittelee lokakampanjaa

– Tuen häntä sataprosenttisesti. Tämä on suuri epäoikeudenmukaisuus lähisuhdeväkivallasta selviytyneille.

Paikalliset ihmettelevät väenpaljoutta

– Minusta on tosi siistiä, että oikeudenkäynti on täällä. Pyöräilin itse oikeustalolle ennen kuin edes Debb oli tullut, Gabe Arguetta kehaisee.

– Minustakin tämä on kivaa. Tämä on pieni paikkakunta ja kun Debb on täällä, kaupunkimme saa nimeä. Phnin Connolly säestää.