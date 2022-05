Amber Heard astui vihdoinkin todistajanaitioon – murtui kuvaillessaan oman puolensa hänen ja Johnny Deppin suhteen tapahtumista

Amber Heard asettui keskiviikkona 4. toukokuuta ensimmäistä kertaa todistajanaitioon kunnianloukkausoikeudenkäynnissä ex-aviopuolisoaan Johnny Deppia vastaan. Depp nosti vuonna 2019 entistä puolisoaan Heardia vastaan siviilikanteen 50 miljoonasta dollarista koskien vuonna 2018 Washington Post -lehdessä julkaistua Heardin kirjoittamaa mielipidekirjoitusta. Tekstissä Heard kertoi olevansa perheväkivallan uhri. Deppia ei ole mainittu tekstissä nimeltä, mutta näyttelijä näkee, että se on vaikuttanut äärimmäisen negatiivisesti hänen uraansa ja tuloihinsa.

Oikeudenkäynti käydään Yhdysvaltojen Virginiassa Fairfax Countyn oikeustalolla.

Heardin ensimmäinen todistus kuultiin oikeudenkäynnin 14. päivänä. Todistajanlausunnossaan Heard kuvaili kolmen tunnin ajan hänen ja Deppin suhteen alkuaikoja ja tarkensi väitteitään sen aikana tapahtuneista pahoinpitelyistä sekä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Heard ja Depp alkoivat seurustella vuoden 2012 tienoilla ja olivat naimisissa vuosina 2015-2017.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On haastavaa löytää sanoja kuvailemaan sitä, kuinka tuskaista tämä on. Minulle on kamalaa istua tässä viikkojen ajan ja elää kaikki uudelleen, Heard totesi todistaessaan.

Aiemmin oikeudenkäynnissä on kuultu Deppin todistavan kolmen päivän ajan. Depp on kiistänyt lyöneensä tai pahoinpidelleensä koskaan Heardia tai ketään muutakaan naista ja on puolestaan syyttänyt Heardia väkivaltaisesta käytöksestä sekä hyväksikäytöstä.

Heard kuvaili todistuksensa ajan kuinka hän ja Depp rakastuivat toisiinsa Rommipäiväkirja-elokuvan kuvausten jälkeen. Naisen mukaan hän tunsi itsensä suhteen alkuaikoina äärimmäisen erityiseksi ollessaan Deppin seurassa ja kertoi kaksikon suhteen alun olleen "maaginen". Asianajaja Elaine Bredehoft tiedusteli Heardilta, muistaako hän kun Depp löi häntä ensimmäisen kerran.

– En koskaan unohda sitä. Se muutti elämäni, Heard vastasi.

Ensimmäinen kerta tapahtui Heardin mukaan aikoinaan, kun kaksikko oli istunut kahdestaan sohvalla ja Heard oli kysynyt Deppin kädessä olevasta tatuoinnista. Kun Depp oli kertonut, että tatuoinnissa lukee sana "Wino" oli Heard kertomansa mukaan nauranut, jonka jälkeen Depp oli läimäissyt häntä. Heard kertoi uskovansa, että Depp käytti tuohon aikaan kokaiinia.

– Nauroin, koska luulin, että hän vitsaili. Ja hän läimäytti minua kasvoihin. Ja nauroin. Nauroin, koska en tiennyt, mitä muuta tehdä. Luulin, että tämän on oltava vitsi. En tiennyt mitä tapahtui. Tuijotin vain häntä.

Heardin mukaan Depp oli lyönyt häntä tämän jälkeen vielä kahdesti, jonka jälkeen Heard oli yrittänyt saada itsensä poistumaan tilanteesta.

– Tiesin, että se oli väärin ja tiesin, että minun olisi jätettävä hänet. Ja se särki sydämeni, koska en halunnut jättää häntä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tapahtuneen jälkeen Depp oli Heardin mukaan anellut tältä anteeksiantoa polvillaan itkien. Heard ei tarkentanut, minä vuonna väitetty tilanne tapahtui. Pian tilanteen jälkeen Heard oli kertomansa mukaan lähtenyt ja saanut Deppilta runsaasti viestejä, joissa oli pahoitellut tapahtunutta ja todennut, että "mieluummin leikkaisi kätensä irti kuin löisi sillä Heardia koskaan uudestaan".

Heardin mukaan pari sopi asian nopeasti jonka jälkeen hän luuli, ettei vastaavaa tapahtuisi koskaan uudelleen. Väkivalta kuitenkin jatkui Heardin mukaan suhteessa ja oli hänen kertomansa mukaan olennaisesti yhteydessä Deppin päihteidenkäyttöön. Heardin mukaan riidat pariskunnan välillä eskaloituivat usein todella nopeasti.

Näyttelijä kuvaili todistaessaan myös tilannetta vuodelta 2013, jolloin Heardin mukaan Depp suoritti hänelle "luvattoman ruumiintarkastuksen" etsiessään tältä huumeitaan. Heardin mukaan Depp oli repinyt puolisoltaan vaatteet ja työntänyt sormensa pakolla Heardin emättimeen. Tilanteesta kertoessaan Heard murtui kyyneliin.

Uusi lausunto psykologilta

Heardin lisäksi oikeudessa kuultiin puolustuksen kutsumana oikeuslääketieteellistä psykologia Dawn Hughesia, joka kertoi uskovansa Heardin kärsivän traumaperäisestä stressihäiriöstä, joka olisi aiheutunut Deppin toteuttamasta parisuhdeväkivallasta.

Omissa puheenvuoroissaan Depp on puolestaan todennut olleensa itse Heardin väkivaltaisuuden kohde sekä uhri. Oikeudessa on kuultu tallenteita, joissa Heard on myöntänyt olleensa väkivaltainen Deppia kohtaan. Eräässä nauhoitteessa muun muassa Heardin on koettu myöntävän heittäneensä pannuja ja kattiloita riitojen aikana ja aloittaneensa myös fyysisen tappelun Deppin kanssa.

Samaisella nauhalla Heard ja Depp myös kiistelivät siitä, löikö Heard Deppia avokämmenellä vai käsi nyrkissä. Heard kutsui nauhalla Deppia hellittelynimellä, mutta myös käski tätä "kasvamaan aikuiseksi" sekä kommentoi sarkastiseen sävyyn tämän tehneen "ihailtavasti" kun Depp oli poistunut huoneesta kesken riidan. Depp totesi oikeudessa kyseisten tallenteiden kuvaavan heidän suhdettaan ja sitä, kuinka tottunut riitelyyn hän itse sen aikana oli.

Deppin asianajaja Wayne Dennison soitti kyseisen tallenteen oikeudessa jälleen keskiviikkona. Dennison kysyi psykologi Hughesilta, oliko tämä sitä mieltä, että nauhalla kuultiin Heardin reaktiivinen vastaisku tilanteeseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tässä tilanteessa, mikäli pitää paikkansa, mikäli hän (Heard) sanoi lyöneensä häntä (Deppia) ensin, se ei ole siinä tapauksessa reaktiivista väkivaltaa.

Dennison esitteli oikeudessa myös kuvia Deppin vammoista, jotka väitetysti olivat aiheutuneet Heardin toteuttaman väkivallan seurauksena, ja tiedusteli Hughesilta, olivatko Deppin vammat seurausta "lievästä väkivallasta", jota Hughes arvioi Heardin mahdollisesti toteuttaneen. Kuvissa nähtiin Deppin osittain irti leikkautunut sormenpää sekä vamma siitä, kun Heard väitteiden mukaan oli heittänyt Deppia lasipullolla.

– Nuo ovat osoituksia vakavista vammoista, Hughes totesi.