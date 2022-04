Kuka kakkasi Johnny Deppin ja Amber Heardin sänkyyn? Näyttelijä kertoi taloudenhoitajan löytämästä kuvottavasta yllätyksestä

Oikeudenkäynnin keskiössä on Heardin kirjoittama teksti, joka julkaistiin Washington Post -lehdessä vuonna 2018. Heard kertoi tekstissään olevansa seksuaalisen väkivallan uhri. Vaikka Deppiä ei mainittu Heardin kirjoittamassa tekstissä nimeltä, syyttää hän joutuneensa tämän johdosta ex-vaimonsa julkisen herjauksen kohteeksi.

Tapahtumat sijoittuvat huhtikuun 22. päivään vuonna 2016, jolloin Heard järjesti itselleen syntymäpäiväjuhlat pariskunnan Los Angelesissa sijainneessa kattohuoneistoasunnossa. Depp saapui juhliin myöhässä ja pariskunta ajautui riitelemään. Heard on väittänyt Deppin heittäneen tätä viinipullolla ennen kuin poistui paikalta. Depp kiistää heittäneensä pullon.

Depp on sanonut, että vällyjen välistä löytynyt kakka oli viimeinen pisara pariskunnan erolle.

Depp uskoo asialla olleen joko Heard tai joku naisen ystävistä. Heard puolestaan on sanonut, että kakkaaja on ollut jompikumpi ex-parin Yorkshirenterriereistä. Depp on kuitenkin sitä mieltä, että sängylle tehdyt tarpeet eivät vastaa niin pienen koiran jätöksiä.