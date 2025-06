Johnny Deppiltä raju avautuminen avioliittonsa jälkimainingeista Amber Heardin kanssa: "Se oli mennyt tarpeeksi pitkälle"

Johnny Depp puhuu harvinaisella tavalla hänen ja Amber Heardin riitaisan avioliiton likaisista jälkivaiheista, joita setvittiin koko maailman katseen alla oikeussaleissa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Johnny Depp, 62, avautuu The Sunday Timesin haastattelussa suhteestaan ex-vaimonsa Amber Heardin, 39, kanssa sekä parin avioliiton jälkeisistä tapahtumista. Deppin ja Heardin avioero tuli päätökseensä vuonna 2017 mutta sen aikaisia tapahtumia setvittiin näyttävästi raastuvassa asti sittemmin.

Tuoreessa haastattelussa Depp kertoo kokevansa, että hän olisi ollut "Me Too -liikkeen törmäystestinukke" ja että hän olisi myös joutunut Hollywoodin "boikotin" kohteeksi. Depp toteaa myös artikkelissa, ettei hänen mielestään voida puhua hänen "comebackistaan", sillä hän ei tosiasiassa "koskaan mennyt minnekään".

– Jos minulla olisi mahdollisuus häipyä, en koskaan tulisi takaisin, Depp pohtii artikkelissa.

Me Too -liike, joka kehottaa ihmisiä kertomaan kokemastaan häirinnästä, levisi kulovalkean tavalla vuonna 2017 kun tuli ilmi, että elokuvatuottaja Harvey Weinstein oli syyllistynyt useisiin seksuaalirikoksiin lukuisten naisten kohdalla vuosikymmenten varrella.

Depp oli oikeudessa kahdesti Heardiin liittyen. Ensin Depp nosti vuonna 2018 kanteen News Group Newspapersia vastaan Isossa-Britanniassa The Sun -lehden artikkelin takia, jossa Deppiä kutsuttiin muun muassa "vaimonhakkaajaksi". Depp hävisi kyseisen kunnianloukkausoikeudenkäynnin, jossa perattiin näyttävästi Deppin ja Heardin avioliiton aikaisia tapahtumia.

Puoli vuotta Deppin ensimmäisen kanteen jälkeen The Washington Post -lehti julkaisi Heardin kirjoittaman mielipidekirjoituksen, jossa hän väitti olevansa perheväkivallan uhri, mainitsematta ex-puolisoaan nimeltä.

Tällä kertaa Depp haastoi Heardin itsensä oikeuteen, ja koko maailma seurasi kesällä 2022 uutta kunnianloukkausoikeudenkäyntiä, jossa pariskunnan suhteen julkinen likapyykin pesu jatkui.

Tällä kertaa Depp voitti ja yhdysvaltalaisoikeuden jury totesi Heardin syyllistyneen ex-kumppaninsa kunnian loukkaamiseen. Hänet määrättiin maksamaan lähes kymmenen miljoonan euron edestä korvauksia Deppille.

Tuolloin myös Depp tuomittiin kunnianloukkauksesta Amber Heardia kohtaan. Tuomio annettiin yhdestä Heardin tekemästä vastakanteesta Deppiä vastaan. Tuomion mukaan Heardin kunniaa loukattiin, kun Deppin asianajaja Adam Waldman väitti Daily Mail -lehdelle Heardin väkivaltasyytösten olleen huijausta.

The Sunday Timesille Depp kertoo, ettei hän kaikesta huolimatta kadu mitään.

– Koska, tosiasiassa, mitä voimme tehdä viime viikon illallisen eteen? Emme vittu yhtään mitään, Depp kommentoi oikeudenkäyntiään Heardia vastaan.

Amber Heard ja Johnny Depp tapasivat vuonna 2009 Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa ja alkoivat seurustella muutama vuosi myöhemmin. Pari kihlautui vuonna 2014 ja meni naimisiin vuonna 2015. Avioeroa haettiin 15 kuukautta myöhemmin.Michael Germana/Everett Collection/All Over Press

Haastattelussa Deppiltä kysyttiin myös sitä, miksi hän halusi käydä läpi julkisen oikeudenkäynnin Yhdysvalloissa.

– Se oli mennyt tarpeeksi pitkälle. Tiesin, että minun olisi pitänyt puoliksi kuolettaa itseni. Kaikki sanoivat, että "se menee ohi". Mutta en voinut luottaa siihen. Mikä menisi ohi? Fiktio, jota pantataan ympäri maailman? Ei, ei se katoa, Depp toteaa.

– Jos en yrittäisi edustaa totuutta, se olisi kuin olisin itse asiassa syyllistynyt niihin tekoihin, joista minua syytettiin. Ja lapseni joutuisivat elämään sen kanssa. Heidän lapsensa. Lapset, joita olen tavannut sairaaloissa.

Deppin mukaan hän ei ollut hermostunut ennen oikeudenkäyntiä, sillä tiesi menevänsä sinne "kertomaan totuuden". Hän kertoo myös tienneensä, ettei oikeudenkäynnistä tulisi helppo.

– Ajattelin, että taistelen katkeraan loppuun asti.

Näyttelijä tylyttää artikkelissa myös hänelle läheisiä ihmisiä, jotka "tekivät hänelle vääryyttä" samassa yhteydessä. Depp ei nimeä henkilöitä haastattelussaan.

– Nämä ihmiset olivat lasteni juhlissa. Heittelivät heitä ilmaan.

Depp tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Pirates of the Caribbean, Saksikäsi Edward sekä Jali ja suklaatehdas. Näyttelijä sai potkut Ihmeotukset-elokuvien tuotannosta Grindelwaldin roolista sen jälkeen, kun hän hävisi kunnianloukkausoikeudenkäynnin The Sunia vastaan.

Vuoden 2022 oikeudenkäynnin jälkeen Depp on jatkanut aktiivisesti töitään niin näyttelijänä, ohjaajana kuin Hollywood Vampires -bändinsä kanssa.

Tällä hetkellä tuotannossa on Deppin seuraava roolityö Day Drinker -elokuvassa, jossa hän näyttelee Penelope Cruzin rinnalla.

Amber Heard asuu nykyään Espanjan pääkaupungissa Madridissa. Hänen viimeisin roolityönsä on vuonna 2023 ensi-iltansa saaneessa Aquaman and the Lost Kingdom -elokuvassa.

Lähteet: Deadline, Independent

