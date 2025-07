Kommentti: Sami Pajariko hidas? Vilkaisepa tätä

Sami Pajari ei ole ollut tulokaskaudellaan niin hidas kuin jotkut antavat ymmärtää. Kotikisata sopii silti odottaa parempaa kuin tällä kaudella on toistaiseksi nähty, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Pajaria on kritisoitu jo pitkään paitsi vauhdin myös yrityksen puutteesta. Monet ovat toivoneet tietyissä tilanteissa varmistelun sijaan enemmän riskinottoa. Oliver Solbergin voitto pari viikkoa sitten Virossa heti ensimmäisessä Rally1-kisassa Toyotan autolla vain alleviivasi näitä toiveita.

Solbergin sisääntuloon peilaten Pajarin tulokset ovatkin olleet sangen vaatimattomia.

Suomalaiskuski on yltänyt tällä kaudella vain kertaalleen neljänneksi ja neljä muuta ilman keskeytystä sujunutta kisaa ovat kukin tuottaneet seitsemännet sijat. Pohja-aikoja tilillä ei ole ainuttakaan.

Pajari itse on ollut alusta asti johdonmukainen ja sanonut vain ajavansa tallin toiveiden mukaisesti kilometrit talteen tulevaisuutta silmällä pitäen.

On silti syytä huomata, että ei Pajarikaan varsinaisesti hiljaa ole ajanut.

Kun huomioon otetaan kaikki erikoiskokeet, jotka Pajari on tällä kaudella ajanut maaliin asti, hänen keskimääräinen tappionsa pohja-aikaan on 0,77 sekuntia kilometrillä. Sellaisenaan lukema on toki iso, mutta kun sitä vertaa vaikkapa edellisiin Toyota-tulokkaisiin Kalle Rovanperään ja Takamoto Katsutaan, vertailu saattaa yllättää.

Vuonna 2020 seitsemän kisaa ajanut Rovanperä jäi tulokaskaudellaan pohja-ajasta keskimäärin 0,67 sekuntia kilometrillä, samana vuonna viisi kisaa ajanut Katsuta 1,12 sekuntia kilometrillä. Heistä Katsutalla oli ennen tätä Pajarin tapaan vyöllä kolme kisaa pääluokan autolla, Rovanperällä vain yksi.

Rovanperän ja Pajarin välinen 0,10 sekunnin ero kilometrillä on katsojan silmään tietysti täysin huomaamaton, ja se on itse asiassa melko lähellä sitä, mikä MM-rallien voittajan ja toiseksi sijoittuneen kuljettajan ero on viime vuosina keskimäärin ollut. Vaan eipä Rovanperältä kovinkaan moni ollut viisi vuotta sitten vaatimassa lisää kyytiä.

Toki Rovanperän ja Katsutan tulokaskaudesta puhuttaessa on huomionarvoista se, että kun he nousivat pääluokkaan, MM-sarjassa mentiin jo neljättä vuotta samoilla autoilla, eikä renkaissakaan ollut tapahtunut muutosta aiempaan. Lisäksi koronavuosi sekoitti kaksikon testausmahdollisuuksia tulokaskauden aikana. Pajarin takamatkaa muihin on tasoittanut ainakin jonkin verran se, että niin autot kuin renkaat ovat muuttuneet viime vuodesta.

Valtaosalle lajin seuraajista tällaisilla asioilla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, vaan keskeistä kritiikissä on ollut tulokset ja ero kärkeen.

Suomen MM-rallin testi-ek:lla Pajari väläytti jo vauhtiaan tekemällä kärkiajan ensimmäisellä vedolla, mutta kotikisassa kun ollaan, se ei Pajarin lahjakkuudella saa jäädä viikonlopun ainoaksi – ei vaikka miten opettelisi.

Eihän tämä ole enää edes ensimmäinen kerta.

Toyota-tulokkaiden keskimääräinen ero pohja-aikaan (s/km) eri kausilla pääluokassa: