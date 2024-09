Kalle Rovanperästä merkittävä paljastus

Rovanperän seuraava ralli on Chilessä syyskuun lopussa. Siellä Toyotan muita autoja ajavat Sébastien Ogier , Elfyn Evans ja Pajari.

Keski-Euroopassa nelikkona on Ogier, Evans, Takamoto Katsuta ja Pajari.

Nyt Chile voikin jäädä Rovanperän kauden viimeiseksi kisaksi, sillä se on suomalaisen seitsemäs MM-ralli tänä vuonna. Osa-aikakuski Rovanperän tarkkaa kisamäärää ei ole ilmoitettu julkisuuteen.

Kausi päättyy 21.–24. marraskuuta Japanin osakilpailuun, joka on Toyotan kotikisa. Jos tällä hetkellä Hyundain hallitsema valmistajien mestaruustaisto on tuolloin vielä auki, Toyotalla on varmasti kova paine saada Rovanperä lähtöviivalle.