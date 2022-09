Kommentti: Turha tuijottaa pelkkiä mestaruuksia – Roger Federer vastaa huippu-urheilun iänikuiseen kiistanaiheeseen

– Tämä jatkuu vielä, kuuluttaja totesi lakonisesti ja päätti upean litanian US Openin voittovuosien luettelemiseen.

Herra Täydellisyys

Federer oli nuorena tennislupauksena temperamenttinen tuittupää, mutta ammattilaisvuosilta rosoja on lähes mahdotonta löytää.

Tennisuralta on irronnut satumainen määrä turnausvoittoja ja titteleitä sekä satojen miljoonien tulot. Siviilipuolen saldona on yli kahden vuosikymmenen mittainen parisuhde ja kaksostytöt sekä -pojat.

imago images/Colorsport/ All Over Press

Olenkin usein leikitellyt ajatuksella, että hänellä on pakko olla jokin vähemmän mairitteleva salaisuus – niin täydelliseltä herra Federer vaikuttaa.

Olikin jollain tapaa huvittavaa kuulla tapauksen taustat, kun Federer koki tennisuransa ensimmäisen vakavan loukkaantumisen keväällä 2016 . Omaan selkään rappusia noustessa iskevä noidannuoli on helpompi sulattaa, jos maailman paras tennispelaaja voi loukkaantua valmistellessaan kylpyä tyttärilleen.

GOAT

Mestaruuksista päästäänkin iänikuiseen kiistanaiheeseen: kuka on minkäkin lajin kaikkien aikojen suurin eli GOAT, greatest of all time?