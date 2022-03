Sihvonen: Näin SM-liigan mallioppilaan kupla puhkesi – tähtihankinta vaarassa mennä täysin hukkaan

Kun Pelicans ilmoitti lokakuun lopussa 2021, että seuran oma kasvatti Mikko Kousa liittyy vahvistamaan jo ennestään vahvaa joukkueen puolustusta, ajattelin, että lahtelaiset tulevat pelaamaan tuloksellisesti toisen todella vahvan kauden edellisellä sesongilla debytoineen päävalmentaja Tommi Niemelän johdolla.

Pelicans oli pelannut – etenkin mitä tulee pelitapaan ja sen toteutukseen mutta myös tulokseen – siihen mennessä erinomaisen alun sarjassa: 11 ottelua ja niistä kahdeksasta voitto.

Kousan joukkueeseen liittymisen jälkeen tapahtui jotain, mitä on vaikea ymmärtää, mutta se suisti joukkueen hiljalleen raiteiltaan. Palaan tuohon juurisyyhyn ja sen anatomiaan myöhemmin tässä tekstissäni.

Fakta joka tapauksessa on, että lahtelaisten pelisuoritus heikkeni juuri noina aikoina, kun sen olisi vähintäänkin luullut säilyvän, mutta mieluummin vielä vähän edistyvän Kousan myötä. Seuraavista 11 ottelusta Pelicans voitti enää neljä. Tällä hetkellä joukkue on sarjataulukossa 11:ntenä, eli pudotuspelipaikkojen ulkopuolella.

Myrkky- ja lääkepilleri Jasek

5:29 Tämän maalikoosteet kolme ensimmäistä osumaa kertovat Lukas Jasekin otteista Pelicansissa: Ässien osumia hän seuraa aitiopaikalta, mutta heti perään hän heläyttää ylivoimamaalin toisessa päässä.

Näen Pelicansin joukkueen rakenteessa äärimmäisen hankalan asian, se henkilöityy joukkueen parhaaseen pistemieheen Lukas Jasekiin. Jasek on Pelicansille kuin pilleri, joka on yhtä aikaa sekä myrkkypilleri että parantava lääkepilleri.

Otan esimerkin taannoin pelatusta Ässien ja Pelicansin ottelusta Porissa. Seurasin tarkasti Jasekin pelaamista. Ensin ensimmäisessä erässä Jasek toikkaroi puolustusalueella keskushyökkääjän puolustuspelitehtävässään pahimman jälkeen niin, että pitkälti hänen toilailujensa takia Ässät meni kahden maalin johtoon.

Myrkkyä Pelicansille Jasekin puolelta! Hänen syntiensä lista kasvoi.

Ja, kuinka ollakaan, saman ottelun ensimmäisen erän loppupuolella Jasek: taitava laukaus ylivoimapelissä suoraan syötöstä, 1-2-kavennusmaali lahtelaisille.

Lääkettä Pelicansille Jasekilta! Ja taas vanhat synnit oli anteeksi annettu.

Jasek ei osaa eikä kykene pelaamaan sellaista sentteripeliä, mikä täyttäisi SM-liigan mittapuun vaateet. Jasekin ongelmat ovat ennen muuta puolustuspelaamiseen liittyviä ongelmia. Eikä siinä kaikki, etenkin sesongin alussa Jasek myös hyökkäsi niin sanotusti luomuna, Niemelän pelikirjan sivusta.

Nyt, jonkinlaisen selvästikin pitkähkön painin jälkeen, Niemelä on saanut Jasekin kutakuinkin pelaamaan määrättyjä hyökkäämisen rakenteita niin kuin muutkin keskushyökkääjät pelaavat, mutta olen näkevinäni, että sitä mukaa Jasekin kasvoilta on hävinnyt peli-ilo. Hän pelaa osan pelistään ikään kuin pitkin hampain.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ennen muuta Jasekin ongelma sosiaalipsykologinen joukkueelle. Miksi yksi pelaajaa, niin taitava ja tehokas hyökkäyssuuntaan kuin hän onkin, saa pelata omaa lätkäänsä? saattavat muut pelaajat kysellä. No, voi olla, että dramatisoin ja liioittelen tässä mielessä Jasekin muissa Pelicansin pelaajissa herättämiä tuntoja.

Ja, edelleen liittyen sentteripeliin, tuonnottain JYP-ottelussa nähtiin erikoinen episodi, kun Pelicansin johtava puolustaja Teemu Eronen luistelutti kädellään näyttäen ja viuhtoen keskushyökkääjä Elias Vileniä toiselle sentterilenkille ylemmässä viivelähdössä. Erosen eleissä oli aivan kuin sellainen viesti, että tehdäänpäs jätkät nyt nämä asiat sovitulla tavalla – tai sitten Erosen haluamalla tavalla, mutta luulen, että mieluummin sovitulla tavalla, tarkoitti Eronen.

Otan Jasekista ja Vilenistä tässä kiinni senkin takia, että selvästi – peli kun näyttää kaiken – päävalmentaja Niemelä on hakenut jo kotvasen aikaa ratkaisuja joukkueensa heikkoihin esityksiin ja ennen muuta tuloksen piippuun jäämiseen: pelin valmentamisesta.

Pystysuunta rikkoi pelin

Kun päävalmentaja Tommi Niemelä nyt parsii kasaan takaisin ikään kuin kauden alun voittavaa pelitapaa, siinä pannaan ojennukseen niin Jasekin kuin Vilenin kuin muidenkin senttereiden liikeratoja tavalla, joka on vienyt Pelicansin viisikkotason hyökkäystoiminnan ajattelun tasolle. Jo ainakin kuukauden päivät Pelicansin pelaajat ovat jäällä liikaa ajatelleet pelaamistaan sen sijaan, että he pelaisivat peliä.

Kun peliä on säädetty ja valmennettu takasin paremmalle tolalle ja samalla tulos on laahannut ja uhka jäädä kokonaan pudotuspelien ulkopuolelle on kasvanut, pelitilanne pelitilanteelta Pelicansin pelaajien suoritus ei ole rento. Peliasento on jäykkä, luistimen liuku jää vajaaksi, hapot iskevät, syötöt ovat hätäisiä ja epätarkkoja, syöttöjen vastaanotot lipsuvat, pienet pelitilannevalinnat ontuvat vääriin suuntiin, ja niin edelleen.

Mistä tuo kaikki kumpuaa?

Kyse on siitä juurisyystä, johon hieman edellä jo vihjasin. Syystä tai toisesta – jostain aivan käsittämättömästä syystä, sanosin – juuri niinä aikoina, kun Kousa liitettiin Pelicansin kokoonpanoon, Niemelä aloitti lähestulkoon pystysuunnan jääkiekon peluuttamisen viisikoilleen.

Katselin silloin joskus viime loka- ja marraskuussa huuli pyöreänä, että mitä ihmettä Pelicansissa tapahtuu pelillisesti, mainitsin siitä jo silloin jääkiekkojulkisuudessakin, muun muassa MTV Uutiset Liven Liigaviikossa.

Mitä ihmettä, mitkä kummat olivat päävalmentaja Tommi Niemelän aivoitukset tuolloin?

Mallioppilas oireilee

SM-liigan trendi on ollut jo hyvän aikaa se, että seurat palkkaavat nuoria päävalmentajia, ensikertalaisiakin. Kaltaiseni analyytikon kannalta asetelma on mielenkiintoinen ja haastava.

Mehän emme tunne varsinaisesti päävalmentajina näitä kuten Tommi Niemelää, Jussi Ahokasta, Olli Jokista ja Olli Saloa, muutamia mainitakseni. On käynyt ilmi, että vasta kolmas tai jopa vasta neljäs kausi toden näyttää. Harva päävalmentaja lyö läpi niin SM-liigassa, että siivet kantavat vielä kolmannella ja neljännellä sesongilla. Tuon yhtälön paraatiesimerkkejä ovat olleet Tero Lehterä, Sami Kapanen ja Antti Törmänen.

Ja sitten on tämä aivan kuin uusi päävalmentajiemme mallioppilas Tommi Niemelä. Hänhän on tunnettu valmentajana, joka osaa valmentaa etenkin nuoria pelaajia, eikä olekaan ihme, että nuorten lahjakkaiden pelaajien imu on ollut kova Lahteen päin.

Teen perättäisin sanoin selväksi, mallioppilas Niemelänkin kupla puhkeaa, jos – ja tässä tapauksessa: kun – hän alkaa/alkoi mestaroida ja ylivalmentaa pelitapaa väärään suuntaan.

Juttu jatkuu videon alla.

1:45 Pelicans järjesteli komean ylivoimamaalin keskiviikon ottelussa Lukkoa vastaan. Huippuhankinta Hannes Björninen oli esillä heti ensimmäisessä ottelussaan.

Eikö Niemelän pitänyt olla erinomainen joukkuehengen valmentaja? Piti. Mukava nuori mies, joka ymmärtää nuorten pelaajien psyyken päälle. Vaan miten on käynyt? Nuorten pelaajien psyyke horjuu Pelicansissa. Arvatenkin pukukopissa on yhä kivaa – tai ehkä ei sittenkään. Se on totuus, että siellä tärkeimmässä paikassa, kaukalossa, pelin tuoksinassa, Pelicansin nuorten pelaajien mentaalipuoli horjuu, ja se totisesti näkyy suorituksissa.

Tässä on merkkejä ilmassa, että Tommi Niemelän ja sitä mukaa tämän uuden ajan Pelicansin kupla todella on puhkeamassa. Ehkä Niemelä saa yhäti pidettyä vaihtoaitiossa yllä sitä hymyntapaistaan, mutta tekohymyltä sekin jo näyttää.

Vaan yksin Niemelä itse tietää, miksi ihmeessä hän alkoi lokakuun lopussa 2021 peukaloida Pelicansin siihen mennessä voittavaa pelitapaa väärille raiteille.

Toiveet Hannes Björniseen

Kuin taivaan lahjana Pelicans sai tässä runkosarjan loppumetreillä ylivertaisen vahvistuksen vertaistensa vahvistusten joukosta, kun seuran oma mies, olympiakultamitalisti ja nuorehkoksi pelaajaksi hämmästyttävää kulttimainetta nauttiva Hannes Björninen liittyi joukkueen vahvuuteen Jokereista.

On vaikea ennustaa, mikä tulee olemaan Björnisen vaikutus Pelicansiin, missä määrin hän voi auttaa joukkueen kurssin kääntämisessä. Onko se hyvä asia – olen taipuvainen uskomaan, että on –, että Jasekin eteen hänen paikalleen tulee ainakin henkisesti uusi ykkössentteri. Toivottavasti se sopii Jasekille, tämä uusi tilanne, ja miksi ei sopisi.

Voi toki käydä niin, että tähtihankinta Björnisen mukaan tulo menee sikäli täysin hukkaan, että Pelicansin kausi saattaa olla ohi yhdeksän tähteellä olevan runkosarjaottelun jälkeen. Katselin Pelicansin loppuohjelmaa, se ei ole helppo. Tosin ei se millään samoista asemista eli pääsystä pudotuspeleihin taistelevista joukkueista ole juuri sen helpompi.

Odotan vesi kielellä, millaista lätkää Niemelän Pelicans pelaa kauden loput pelit. Ihmettelin, kun edellisessä ottelussa Lukkoa vastaan Äijänsuolla lahtelaiset lähtivät ottelun alusta asti hieman uhkarohkeasti jopa myöhässä prässäämään. Eli Niemelä oli vetäissyt hihastaan hieman pelisuunnitelman poikasta esiin. Se ei ole jatkoa ajatellen hyvä merkki se.