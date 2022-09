Susijengin menestykselle luvassa jatkoa – joukkue saamassa ensi vuoden MM-kisoihin täysin uudenlaisen aseen

Maajoukkueeseen on nousemassa tukku nuoria pelaajia, joiden ansiosta ensi vuoden MM-kisoihin Suomella on hyvä mahdollisuus saada jalkeille vielä selkeästi tämänvuotistakin parempi joukkue.

Uransa EM-kisoihin lopettaneiden Petteri Koposen ja Shawn Huffin jättämille paikoille on jo kovatasoiset ottajat. Olivier Nkamhoua , 22, olisi ollut aloitusviisikon pelaaja jo EM-kisoissa, ellei hän olisi joutunut palaamaan Tennesseen yliopistoon. Nkamhouan poisjäännin myötä Suomi lähti EM-kisoihin vain kolmella isolla miehellä, kun vuosien 2011–2017 arvokisoissa kokoonpanossa oli aina vähintään viisi nelos- ja vitospaikan pelaajaa.

Uudenlaisia ulottuvuuksia

MM-kisoihin Suomen etukentälle saattaa nousta myös korinaluspelaaja, jonka kaltaista maajoukkueen käytössä ei ole ollut koskaan aiemmin. Federiko Federiko, 21, ehti osallistua yliopistovelvoitteidensa takia vain osaan tämän kesän maajoukkuetoiminnasta, mutta herätti valmennuksessa innostusta. Federiko on nykyaikainen korinaluspelaaja, ulottuva korivahti ja lob-syöttöjen donkkaaja. Federikon kanssa samaan ikäluokkaan kuuluva Mustapha Amzil on puolestaan pitkä yleispelaaja, joka voi myös murtautua miesten maajoukkueeseen. Jos Nkamhoua ja Federiko liitetään EM-kisajoukkueen runkoon, Suomella on yhtäkkiä käytössään kookas joukkue.