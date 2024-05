Kommentti: Suomen ja suomalaisten edustaminen alkaa vaaliuurnalta

Kiinnostus EU-vaaleja kohtaan on ollut laimeaa, eikä tämäkään vuosi ennakoi valtavaa ryntäystä uurnille. Vuoden 2019 EU-vaaleissa vähän yli 50 prosenttia kaikista äänioikeutetuista äänesti Euroopassa, Suomessa kotimaan äänestysprosentti oli 42,7.

”Suomi on Euroopan unionin jäsen”, lukee perustuslain 1. pykälässä. EU-jäsenyys on Suomen valtiosäännön perusta, siinä missä tasavaltalaisuuskin. Vaikka olemme maantieteellisesti Euroopan periferiaa, olemme kulttuurisesti ja poliittisesti Euroopan ytimessä.

Venäjä on jälleen kerran osoittanut, että sen naapurina ei ole hyvä olla yksin. Nato-jäsenyyden myötä myös EU:ta kohtaan aiemmin esiintynyt arvostelu Suomessa on vähentynyt. Mikään eduskuntapuolue ei enää vaadi EU-eroa. Traagisella hyökkäyssodalla on myös hyviä sivuvaikutuksia.