Helena Petäistön kolumni: Eurooppa yritetään murentaa sisältä käsin – jokaisen suomalaisaikuisen on tehtävä nyt ratkaiseva päätös

Kyseessä ovat maailman toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit, sillä 450 miljoonan asukkaan Euroopan unionilla on 350 miljoonaa äänioikeutettua. Vain Intian vaalit ovat suuremmat. Juuri nyt, kun autoritaariset diktaattorit ja sotarikolliset pitävät planeettaa temmellyskenttänään, on korkea aika ryhdistäytyä ja näyttää demokratian voima.

Juuri nämä diktaattorit pelkäävät demokratiaa ja mikä pahinta, he vihaavat Euroopan unionia ja tekevät kaikkensa murentaakseen sen sisältä päin. Unionin sisällä on voimia, jotka tekevät myyräntyötä. Kukaan ei enää vaadi eroa EU:sta eikä eurosta nyt, kun on nähty, miten suurta haittaa brexit on tehnyt Britannialle. Mutta Unkarin pääministeri ja Kremlin agentti Viktor Orbán on sanonut ääneen, että hänen päämääränsä on valloittaa Bryssel.