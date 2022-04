Kommentti: SM-liiga teki hyvin kyseenalaisen päätöksen – nyt se lähettää hämmentävän viestin huuman keskelle

Jääkiekon SM-liigan pudotuspeleissä on nähty kertakaikkisen huikeaa draamaa. Joukkoon on mahtunut myös kyseenalaisia käänteitä. Niitä nähtiin lauantaina, kun HIFK sortui sikailuun. Se, että TPS-ottelussa nähdyt temput eivät aiheuta jatkoseuraamuksia, on vaarallinen viesti Liigalta, kirjoittaa MTV Urheilun jääkiekkotoimittaja Ilari Savonen.