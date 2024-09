SM-liigassa liikaa joukkueita? Kapteeneilta räväkkä kannanotto

– Tällä hetkellä määrä on oikea, mutta tulevaisuudessa se on varmaan liikaa, Piitulainen sanoo MTV Urheilulle.

Leijonien MM-kultakapteenin ja Kärppien nykyisen kipparin Marko Anttilan mielestä kysymys on osaltaan monimutkainen. Anttila päätyi kuitenkin sille kannalle, että joukkueita on liikaa.

– Paljon on pelejä, se täytyy sanoa. Meillä on nyt uudella kaudella parikin neljän pelin viikkoa. Se taas ei riipu siitä, että onko sarjassa 15 vai 16 joukkuetta. Totta kai pitää muistaa se, että tämä on viihdettä. Tämä ei ole pelkästään urheilua. Jos mentäisiin urheilu edellä, pelattaisiin vain kerran viikossa. Mutta koska tämä on viihdettä, on tärkeää, että ihmiset nauttivat tuotteesta. Ei pidä unohtaa sitä millään tavalla, Niemelä toteaa.