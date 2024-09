Arvovaltainen raati linjasi: tässä on SM-liigan paras pelaaja – Marko Anttila kateellinen HIFK-tähdelle

Uusi SM-liigakausi käynnistyy tiistaina. Mukana on 16 joukkuetta, kun Kiekko-Espoo liittyy nyt mukaan sarjaan.

Uuden kauden alla on syytä nostaa seurojen lisäksi myös pelaajia sekä tuomareita esille.

MTV Urheilu tiedusteli jokaisen liigajoukkueen kapteenilta näkemykset seuraaviin kategorioihin ja kysymyksiin:

Kuka on SM-liigan aliarvostetuin pelaaja?

Kuka on SM-liigan viihdyttävin pelaaja?

Kuka on SM-liigan paras pelaaja?

Kuka on SM-liigan paras tuomari?

Ja jos omaa joukkuetta ei saa valita, mikä joukkue voittaa Suomen mestaruuden?

Kaikista syvällisimmät pohdinnat heräsivät ensimmäisen eli aliarvostetuimman pelaajan kohdalla. Kapteeneilta herui ääniä peräti 13 eri pelaajalle.

Yksi heistä sai kaksi ääntä, millä irtoaa kapteenikyselyssä Liigan aliarvostetuimman pelaajan titteli. Tämä ojennetaan Ilveksen Eemeli Suomelle.

– Hän ansaitsisi vielä enemmän huomiota. Hän on erittäin kokonaisvaltainen pelaaja, ihan huippuyksilö, Kärppien kapteeni Marko Anttila kehuu Suomea MTV Urheilulle.

Tämä ei jäänyt suinkaan ainoaksi kategoriaksi, missä Suomi nousi esille.

Suomen lisäksi mainintoja irtosi KalPan Jesper Mattilalle, KooKoon Radek Koblizekille ja Otto Paajaselle, Tapparan Petteri Puhakalle ja Otto Rauhalalle, Pelicansin Patrik Carlssonille, Kiekko-Espoon Matti Järviselle ja Heikki Liedekselle, HPK:n Petteri Nikkilälle, Ässien Jan-Mikael Järviselle, Lukon Sebastian Revolle ja Ilveksen Otto Latvalalle.

Liigan viihdyttävimmän pelaajan titteli menee kapteenikyselyssä HIFK:n Jori Lehterälle. Hän sai gallupissa yhteensä seitsemän mainintaa.

– Vanhan liiton sentteri. Jalka ei välttämättä enää niin tikkaa, mutta pää käy sitäkin paremmin, KalPan kapteeni Tuomas Kiiskinen perustelee hymyn kera.

– Tähän täytyy sanoa Jori Lehterä. Hän jakelee sellaisia syöttöjä, joita en pystyisi ikinä antamaan. Ehkä mää olen vähän kateellinen tuosta, Kärppien kapteeni Anttila naurahtaa.

– Lehterä. Ihan vaan taitojen takia. Hän osaa pelata, Kiekko-Espoon kapteeni Ville Lajunen kehuu.

Kärppien Teemu Turunen sai kategoriassa viisi ja Pelicansin Iikka Kangasniemi sai kaksi ääntä.

Mainintoja irtosi myös Satakunnan suuntaan.

– Meille tuli uusi puolustajajärkäle (Alex) Peters – kannattaa laittaa nimi mieleen. Olen ihaillut hänen otteitaan kesän aikana. Niitä on ollut hieno seurata, Petersin joukkuetoveri Sebastian Repo pumppaa kanadalaisen renkaita.

– Tässä mää vedän kotiinpäin. Kunhan vain verkko heilahtaisi, niin Rami Määttä, Ässien kapteeni Jan-Mikael Järvinen virnuilee.

Järvinen viittaa siihen, miten Määttä osui vasta uransa 177. liigaottelussa putkien väliin. Ennen tätä maalihanat olivat olleet totaalisesti jumissa.

Entäpä kuka on SM-liigan paras pelaaja? Tässä kategoriassa yhteensä viisi eri pelaajaa sai ääniä.

Valinta osui Ilveksen tähtihyökkääjään Eemeli Suomeen, joka sai yhteensä kuusi kapteeniääntä.

HIFK:n Jori Lehterä oli niukasti toinen viidellä äänellä. Kärppien Teemu Turunen sai kolme kapteeniääntä.

Heidän lisäkseen KalPan Juuso Mäenpää ja Ässien Niklas Rubin saivat kummatkin yhden maininnan.

– Odotan, että Mäenpää lyö ihan lopullisesti läpi tällä kaudella. Ennustan, että hän dominoi, KalPan Tuomas Kiiskinen väläyttelee.

Tuomareiden puolella yksi on ylitse muiden, kun kysellään parhaan viheltäjän perään. Antti Boman sai yhteensä kymmenen kapteenin äänen.

Hänen lisäkseen Jarno Heikkinen ja Aleksi Rantala saivat kumpainenkin kaksi ääntä.

– Kyllä tähän pitää sanoa Boman, koska hänen kanssaan on helppo kommunikoida. Tykkään siitä, JYPin kapteeni Teemu Eronen kehaisee.

– Bomanille saa huutaa ja se huutaa takaisin, KooKoon kapteeni Otto Paajanen hörähtää.

– Liigassa on todella paljon hyviä tuomareita. Pitää muistaa, että tuo ei ole mikään helppo rooli. Mun mielestä tuomaritoiminta on mennyt muutenkin viimeisten kausien aikana eteenpäin. Sarjassa on paljon hyviä tuomareita, Tapparan kapteeni Otto Rauhala jakaa laajasti arvostusta ympäriinsä.

Mutta kuka on mestari? Kuka nappaa kultaa kevään finaalisarjassa?

Jotta aiheeseen saatiin edes jotain variaatiota, yksikään liigakapteeni ei saanut asettaa omaa joukkuettaan mestarikandidaatiksi.

Äänestyksen ykköspaikka meni jakoon, sillä sekä Tappara että Kärpät saivat neljä kapteeniääntä. Ilves sai kolme, HIFK ja Lukko saivat kaksi. KalPalle irtosi puolestaan yksi kapteeniääni.

– Voiko tähän muuta sanoa kuin Tapparan? KooKoon Otto Paajanen leukailee.