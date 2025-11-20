Juuri nyt Avaa

Pelastustyöt jatkuivat vielä torstaina aamupäivällä yli parinsadan pelastajan voimin, Zelenskyi kirjoitti.

Ukrainan länsiosassa sijaitsevassa Ternopilissa oli vielä torstaina aamupäivällä yli 20 ihmistä kateissa ilmahyökkäyksen jäljiltä, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä.

Ruumiiden palautus tapahtui samaan aikaan, kun Ukrainassa vielä toivutaan Venäjän massiivisesta ilmahyökkäyksestä. Venäjä teki ilmahyökkäyksen Ternopiliin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sekä varhain keskiviikkona.

– Pelastajat ovat työskennelleet läpi yön Ternopilissä, jossa etsinnät jatkuvat. Kateissa on yhä 22 ihmistä, ja työ heidän löytämisekseen jatkuu, Zelenskyi kirjoitti.

Zelenskyi vahvisti, että iskuissa kuoli 26 ihmistä, joiden joukossa oli kolme lasta. Etsintätöiden edistyessä on mahdollista, että uhriluku vielä nousee.

Ukrainan pelastusviranomaiset julkaisivat keskiviikkoiltana kuvia pelastajista, jotka työskentelivät pimeässä raunioiden keskellä ja käyttivät nostureita päästäkseen käsiksi neuvostoaikaisen kerrostalon tuhoutuneisiin kerroksiin.

– Paikalle on lähetetty yli 230 pelastajaa yhdeksältä eri alueelta Ukrainasta. Paikka paikoin etsintöjä voidaan suorittaa ainoastaan käsivoimin, sillä tuhot ovat vakavia ja rakennusten rakenteet vaurioituneet. Tämä hankaloittaa etsintöjä, Zelenskyi kirjoitti.

Ukrainan pelastusviranomaisen tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että rakenteet täytyy turvallisuussyistä purkaa täyden tarkastuksen suorittamiseksi. Sitä ennen ei voida antaa lisätietoja, hän sanoi.