Venäjän valtionmedian mukaan ruumiit luovutettiin vastineeksi 30 venäläissotilaan ruumiista.
Ukraina kertoo vastaanottaneensa torstaina Venäjältä tuhannen ihmisen ruumiit. Venäjän mukaan ruumiit ovat kuolleiden ukrainalaisten sotilaiden.
Asiasta kertoo Ukrainan sotavankien käsittelyä koordinoiva virasto sosiaalisessa mediassa.
Ruumiit luovutettiin Ukrainalle vastineeksi 30 venäläissotilaan ruumiista, Venäjän valtionmedia kertoi viitaten nimettömiin lähteisiin.
Ukraina on vastaanottanut sodan aikana yhteensä noin 15 000 ruumista Venäjältä.
Useita kateissa Venäjän ilmahyökkäyksen jäljiltä
Ruumiiden palautus tapahtui samaan aikaan, kun Ukrainassa vielä toivutaan Venäjän massiivisesta ilmahyökkäyksestä. Venäjä teki ilmahyökkäyksen Ternopiliin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sekä varhain keskiviikkona.
Ukrainan länsiosassa sijaitsevassa Ternopilissa oli vielä torstaina aamupäivällä yli 20 ihmistä kateissa ilmahyökkäyksen jäljiltä, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä.
Pelastustyöt jatkuivat vielä torstaina aamupäivällä yli parinsadan pelastajan voimin, Zelenskyi kirjoitti.